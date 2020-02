PUBG recueille des fonds pour aider l’Australie à se remettre des feux de brousse

L’équipe derrière le titre de Battle Royale Playerunknown’s Battlegrounds a publié une poêle à frire en édition limitée dans les jeux pour lever des fonds pour l’Australie.

Comme annoncé sur Twitter (ci-dessous), tout l’argent récolté sera utilisé pour aider diverses communautés à travers l’Australie alors qu’elles luttent pour faire face aux feux de brousse en cours.

Les incendies ont commencé à faire rage en septembre 2019, le service d’incendie de la Nouvelle-Galles du Sud a récemment déclaré qu’ils étaient contenus. La dévastation causée au pays a causé la mort de 33 personnes et d’un milliard d’animaux. De nombreuses autres vies ont également été affectées par la catastrophe naturelle.

La poêle à frire Australia Fire Relief sera vendue sur PC du 19 février au 18 mars, elle coûtera 2,99 $. Cependant, le skin arrivera sur console le 27 février et sera disponible pour 300 pièces G jusqu’au 26 mars.

À la fin de la vente, 100% du produit ira à un organisme de bienfaisance choisi.

“Pour ceux qui achètent la casserole, nous vous remercions de votre contribution à cet effort. Si la casserole n’est pas pour vous, nous vous encourageons à rechercher les efforts de secours en cas de catastrophe et à faire un don directement à un organisme de bienfaisance de votre choix”, a déclaré l’équipe PUBG. dans son annonce.

“Il faudra un certain temps à l’Australie et à son environnement pour se remettre d’une catastrophe de cette ampleur, mais nous sommes reconnaissants d’être en mesure de contribuer d’une manière ou d’une autre et sommes reconnaissants à des fans comme vous prêts à contribuer à une telle digne cause. “

Le mois dernier, une nouvelle carte pour le jeu de bataille royale a été révélée. De plus, 2020 devrait être crucial pour les champs de bataille de Playerunknown en tant qu’esport selon les joueurs professionnels.

Merci à l’artiste communautaire @SWatercolour d’avoir aimablement contribué son art original. pic.twitter.com/tILABk07eD

– PUBG (@PUBG) 19 février 2020