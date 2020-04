PUBG revient au moyen-âge avec l’événement Fools d’avril

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRES

4/1/2020 3:48 pm

Aujourd’hui, c’est le 1er avril, c’est-à-dire les poisson d’avril, et pour rendre les gens un peu plus heureux, quelques entreprises ont transformé leurs blagues en réalité. Tel est le cas de l’étude de PUBG, qui Ils ont introduit le jeu dans un monde médiéval où les armes à feu n’existent pas.

PUBG Fantasy Battle Royale est un événement à durée limitée avec pour mission de fournir une expérience amusante et folle à ses joueurs. Bien que les règles restent les mêmes, il n’y aura pas d’armes dans Fantasy Battle Royale. Le nouveau mode a mis l’accent sur le corps à corps. De nouveaux éléments de gameplay, de nouveaux personnages jouables, de nombreuses tenues inhabituelles et des armes à apprécier dans le jeu sont également arrivés. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez choisir votre personnage parmi quatre classes disponibles en mode comprenant Mage, Barbare, Ranger et Paladin.

Cet événement magique se terminera le 7 avril. Dans ce laps de temps, vous pourrez gagner toutes les récompenses dans PUBG Fantasy Battle Royal sans dépenser un seul peso, bien que les joueurs impatients puissent toujours obtenir les extras en utilisant de l’argent réel. Sur des sujets similaires, nous vous rappelons que PlatinumGames a également rejoint la célébration du poisson d’avril.

Via: PUBG

Indivisible recevra une mise à jour gratuite demain

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.













.