PUBG se joint à la lutte contre les incendies de forêt en Australie

Les incendies de forêt en Australie sont l’une des plus grandes tragédies écologiques de ces dernières années et le monde continue de se battre pour y mettre un terme ou du moins essayer de les contenir et les empêcher de mettre fin à toute la flore et la faune sur leur passage. Différents secteurs ont rejoint la cause, y compris les jeux vidéo, et un nouvel allié a annoncé qu’il se joignait au combat avec une campagne particulière.

Peut-être que l’ère la plus populaire de PLAYERUNundry’S BATTLEGROUNDS est passée, cependant, le titre et sa scène sont toujours liés à la casserole emblématique et précisément cet élément sera chargé de soutenir la lutte contre les incendies en Australie. Comment ça va arriver? Eh bien, à travers une publication dans le compte officiel de PUBG, les responsables de la Battle Royale ont annoncé la vente d’un skin skillet en édition limitée, qui coûtera 3 $ USD dans la version PC et 300 G- Pièces dans la version console. Il est à noter que dans le cas de PC, ce skin sera en vente à partir d’aujourd’hui jusqu’au 3 mars, tandis que sur Xbox One et PS4, la vente aura lieu du 27 février au 26 mars.

100% des bénéfices récoltés grâce à l’Australian Fire Relief – Pan skin seront reversés pour aider les communautés à travers l’Australie avec un secours immédiat et un soutien futur.

Merci à l’artiste communautaire @SWatercolour d’avoir aimablement contribué son art original. pic.twitter.com/tILABk07eD

– PUBG (@PUBG) 19 février 2020

S’agissant d’une campagne altruiste, les responsables de PUBG ont indiqué que 100% des revenus générés par la vente de cette peau iront directement à la lutte contre les incendies de forêt en Australie. L’équipe de développement a également remercié à l’avance les joueurs intéressés à participer et a invité ceux qui ne souhaitaient pas l’acheter à soutenir la cause d’une autre manière.

