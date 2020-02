Publicité Black Widow Super Bowl: le prochain film de Marvel est mis en avant

Le compte à rebours du premier film de la phase 4 du MCU, Black Widow, se déroule lentement, donc naturellement, les campagnes promotionnelles s’intensifient – et quel meilleur moment que le Super Bowl pour débuter un tout nouveau spot de 30 secondes pour le prochain film ? Le grand jeu ne fait peut-être que commencer, mais Natasha a rejoint une série de franchises percutantes de F9 et Mulan à A Quiet Place 2.

Dans le clip, Natasha admet par voix off que les Avengers n’étaient pas sa première famille et que, “à un moment donné, nous devons tous choisir entre qui le monde veut que vous soyez et qui vous êtes.” Elle fait bien sûr référence à son temps passé dans la salle rouge, le programme de formation russe secret responsable d’agents de Black Widow comme elle et Yelena Belova (Florence Pugh), qui n’a été vaguement explorée à travers les yeux du MCU depuis l’entrée de Natasha dans l’univers cinématographique de retour dans Iron Man 2. Avec Yelena, Black Widow explorera les liens de Natasha avec Red Guadian (David Harbour) et Melina Vostokoff (Rachel Weiss).

Le seul vrai nouveau métrage non encore montré dans la bande-annonce publiée à la fin de l’année dernière présente le nouveau méchant du film, Taskmaster, affichant des mouvements très parfumés de Captain America avec son bouclier “T” de marque. C’est certainement par conception – bien que nous ne sachions pas si c’est réellement Tony Masters (oui, c’est son vrai nom – des bandes dessinées!) Sous le masque dans la version MCU du personnage, nous pouvons certainement assumer le “super apprentissage” du personnage “les compétences de combat entreront en jeu d’une manière ou d’une autre. Dans les bandes dessinées, Taskmaster est capable d’apprendre n’importe quel style de combat instantanément juste en le voyant une fois, ce qui signifie qu’il est plus que possible d’imiter non seulement Steve Rogers, mais tout autre Avenger (ou tout autre méchant) avec facilité. Masters était même responsable de la formation de l’agent américain à l’utilisation du bouclier pendant qu’il prenait le commandement de Captain America à la place de Steve.

Black Widow sortira en salles le 1er mai.