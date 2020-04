PureArts montre la réplique spectaculaire de la moto Cyberpunk 2077 qui accompagne ses figures

Ce Yaiba Kusanagi à l’échelle 1/6 aura des lumières et des pièces mobiles dans le cadre de l’édition de luxe des figurines.

Cyberpunk 2077 est l’un des titres les plus attendus de toute la génération, initialement daté de la mi-avril, mais qui devait sortir en septembre. En cours de route, certains sont apparusproduits de marchandisageaussi intéressants que ceux dePureArts, qui ont déjà annoncé une figure articulée de haute qualité du protagoniste pour les collectionneurs, et qui reviennent à la mêlée avec un autre travail des plus impressionnants:la moto Yaiba Kusanagi du jeu.

Les mondes cyberpunk et les motos se marient à merveille, gracieuseté d’Akira, et sur PlayArts, ils veulent garder ce lien vivant avec leur figure dele vélo Yaiba Kusanagi de Cyberpunk 2077. Ce n’est pas un chiffre séparé, maisil est inclus dans le pack “deluxe”de ses figures du protagoniste du jeu, à la fois masculin et féminin, et aavec un haut niveau de détail, qui ravira plus d’un collectionneur.

Comme nous vous l’avons déjà dit il y a quelques semaines,Cyberpunk 2077 figurines à l’échelle 1/6Ils auront plus de 30 points d’articulation, ainsi que des éléments curieux comme nen lights sur les vestes, et même une “Mantis Blade” sur le bras.Et ce vélo n’est que le complément idéalpour renforcer sa proposition, une réplique précise réalisée en PVC / ABS, avec des éléments en tissu, quicomprennent des feux avant et arrière et des roues mobilespour ceux qui osent jouer avec.

Le seul succès, si les chiffres étaient déjà de 229 $ chacun,l’édition de luxe qui comprend la moto Yaiba Kusanagi augmente son prix à 599 $. Un authentique objet de collection pour les poches les plus amples, disponible en pré-commande sur le site Pure Arts. Et si vous vouliez plus de Cyberpunk après leurs chiffres, jetez un œil à leur gameplay de l’été dernier.

