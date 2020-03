Putain, oui! La réédition de Doom 64 comprend un tout nouveau chapitre

Les propriétaires de commutateurs peuvent ne pas mettre la main sur DOOM Eternal plus tard ce mois-ci, mais ils pourront au moins revivre le titre infernal de Nintendo 64 DOOM 64 pour seulement 4,99 $ / 3,99 £ (ou l’équivalent régional). Si le jeu lui-même n’était pas déjà suffisant, Nightdive Studios – l’équipe talentueuse derrière ce port – a révélé que la réédition viendra également avec un tout nouveau chapitre, lors d’une interview avec nos amis de US Gamer.

Voici exactement ce que le développeur senior James Haley avait à dire:

De notre côté, les joueurs persistants auront la possibilité de débloquer un nouveau chapitre de la saga Doomguy, qui aura lieu peu de temps après [Doom 64’s] la campagne d’origine se termine. La Mère Démon que vous avez vaincue lors de cette sortie avait une sœur, et puisque vous avez foiré l’Enfer sans arrêt, elle essaie de se débarrasser de vous en vous renvoyant. Si vous pouvez revenir en arrière et vous venger, vous serez récompensé par un peu de savoir que les fans des deux séries, nouvelles et classiques, devraient apprécier.

Alors voilà, une fois que vous aurez vaincu The Mother Demon, vous devrez affronter sa sœur. Vous obtiendrez même un peu de savoir supplémentaire après cela comme récompense. Êtes-vous aussi enthousiaste que nous à propos de la sortie de DOOM 64 sur le Switch? Laissez un commentaire ci-dessous.

.