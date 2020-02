Puzzle & Dragons GOLD Analysis

Puzzles et monstres. Un mélange quelque peu inhabituel mais qui, comme la saga du jeu vidéo de Puzzle & Dragons, développé par Divertissement en ligne GungHo et lancé pour la première fois pour les appareils mobiles en 2012, et qui a réussi à remporter de grands succès sous forme de renommée et de nombre de téléchargements au Japon et, plus tard, dans le reste du monde, la mer peut bien fonctionner. Tel fut le succès qu’il est venu pour collaborer avec de grandes sagas de jeux vidéo et même obtenir un spin-off sur Nintendo 3DS mélangé à toute une éminence comme la saga Super Mario, ainsi que d’autres jeux et leur propre série animée. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la saga a franchi une nouvelle étape dans la qualité de son travail d’expansion avec son arrivée sur le Nintendo Switch eShop – au moins en Amérique du Nord et au Japon – avec Puzzle & Dragons GOLD, jeu que nous analysons aujourd’hui grâce au système de région libre de la console.

Bienvenue à la Puzzle & Dragons Champions Cup!

Commençons par les bases: qu’est-ce que Puzzle & Dragons? On peut dire que c’est un jeu qui mélange le plus du classique système de puzzle consistant à ajouter 3 lignes ou plus pour obtenir des points avec plus de 4000 monstres avec laquelle la saga compte depuis son apparition jusqu’à ce moment (pas tous existant dans Puzzle & Dragons GOLD, mais il n’est pas nécessaire qu’elle le fasse avec la grande quantité qu’ils sont). Être une saga qui vient du monde tactile, elle apporte également une curiosité à Nintendo Switch, et c’est Puzzle & Dragons GOLD est purement portable.

Les monstres sont nos partenaires de bataille, répartis en un chef d’équipe et cinq autres monstres de soutien. Les monstres possédant des compétences de leader sont ceux qui apparaissent dans les animations et ceux qui marquent le reste de la composition, que nous pouvons créer en fonction de la compétence qui correspond le mieux à notre stratégie. De même, nous avons plusieurs équipes par défaut que nous débloquons tout au long de l’histoire et des réalisations, dont nous parlerons plus tard.

Nous avons différents tutoriels au cas où nous serions nouveaux dans la saga

La bataille commence. Notre chef monstre va au tribunal et regarde face à face le rival. Voici plusieurs facteurs à considérer, à savoir gagne non seulement qui a la meilleure équipe, mais aussi qui sait comment doser les compétences, le type de nos monstres et le rival (puisqu’il existe 5 types: feu, eau, bois (végétal), clair et foncé), et réalisez les meilleurs combos aux moments clés. Les types, en plus, ne correspondent pas seulement à nos monstres, mais aussi à nos gemmes, donc les combos avec ceux liés rendront nos attaques plus puissantes.

Pour commencer, nous avons deux phases de préparation d’attaque d’une durée de 10 secondes (variable utilisant certaines compétences de monstre qui peuvent l’augmenter ou le diminuer): phase de compétence, dans lequel nous sélectionnons parmi ceux disponibles quelle compétence de nos monstres nous voulons utiliser, et phase de puzzle, dans lequel, après l’utilisation des compétences par les deux parties, nous déplaçons des gemmes pour déplacer le maximum possible et créer le plus grand nombre de liens qui sont transférés sous forme de points de dégâts. Une fois les deux phases terminées, et en tenant compte du type de nos monstres, ceux du rival et de nos gemmes liés en combos, nous procédons aux dégâts correspondants. Et cela se répète tout au long 8 équipes tout au plus, dans laquelle, en cas d’arrivée, celle avec le plus grand nombre de barres de vie a été éliminée ou, si elles sont identiques, celle avec le pourcentage de combo le plus élevé. Les barres de vie sont, comme son nom l’indique, la santé que nous avons pour la bataille, divisée en 4 blocs. Avec chaque attaque que nous faisons ou recevons, une barre complète peut être éliminée au maximum, donc le minimum de tours sera toujours de 4. Si nous parvenons à éliminer les 4 barrières, ou à être celles qui ont causé le plus de dégâts grâce aux combos et à la destruction desdites barres Nous avons gagné

Une histoire éphémère qui en sait peu

Puzzle & Dragons GOLD a un gros problème majeur, et ce n’est pas un jeu conçu pour jouer hors ligne … mais pas pour jouer en ligne. Pour commencer, et bien qu’il ait un mode histoire, il est totalement éphémère. Nous avons deux lignes possibles, l’histoire de Taiga et celle de Ryuji, deux amis et rivaux à la fois (où aurai-je vu ce genre de circonstance auparavant?) qui cherchent à s’imposer victorieux en Puzzle & Dragons Champions Cup. Et bien, en passant les premières mesures d’introduction à travers des scènes écrites et sans aucun contexte, nous sommes arrivés au tournoi dans lequel nous devons affronter un total de … 4 rivaux. Gagnons et c’est fini. Autrement dit, en ajoutant les deux histoires (dont 2 des combats sont les mêmes mais en utilisant la taïga ou Ryuji), nous avons un total de 8 combats pour terminer ce mode. Si nous sommes habiles ou sommes déjà venus avant de jouer cette saga, nous parlons d’une manière qui peut être complétée en une demi-heure de jeu.

Pour mettre en contexte. Dans les versions précédentes de ce jeu, en dehors des donjons inexistants dans Puzzle & Dragons GOLD, l’histoire était beaucoup plus élaborée et pouvait prendre des heures et des heures à terminer. Ici, on voit depuis le début du mode histoire que, bien sûr, ce n’est pas un titre axé sur lui, mais plutôt que nous obtenons des monstres, nous devenons notre meilleure équipe et nous nous battons contre d’autres rivaux, soit localement avec nos amis ou en ligne. Et ici le deuxième problème apparaît: la ligne est totalement déserte. Nous avons essayé de trouver des rivaux à plusieurs reprises, à différents moments de la journée, et nous n’avons pu affronter qu’un rival. Lorsque nous nous retrouvons dans cette situation, nous voyons que l’objectif principal qui avait marqué le titre ne l’atteint pas, ce qui en fait un jeu qui n’est pas à la hauteur de ses prédécesseurs ou de la saga elle-même.

Des monstres partout: le vrai défi est de nous mettre tous

Et c’est vraiment dommage, parce que graphiquement, c’est un beau jeu fluide et coloré qui arbore de superbes conceptions 3D avec plus de 600 monstres (et leurs œuvres d’art respectives) disponibles pour Puzzle & Dragons GOLD. Précisément, la chose la plus positive à propos du titre est la beaucoup de créatures que nous pouvons obtenir, et que, si nous voulons tous les prendre, il nous faudrait passer des heures et des heures de jeu pour obtenir des orbes qui nous permettent d’en débloquer de nouvelles dans la “machine à œufs” (une figurine en forme de dragon qui nous donne en retour un nouveau monstre aléatoire 100 orbes dans le plus pur style. Mais bien sûr, jouer contre le CPU finit par être répétitif et peu attrayant, donc en quelques heures, il devient un jeu auquel vous jouez rarement à nouveau. Et cela a une série de réalisations et débloquables qui essaient de promouvoir cette rejouabilité même contre le processeur, mais même cela ne réussit pas.

De plus, nous devons ajouter un autre handicap à tout ce qui précède, et c’est que la difficulté de l’IA est ridiculement élevée. Pensez comme ça. Dans un jeu dans lequel, après des modifications positives (utilisation de vos compétences en faveur) et négatives (utilisation de compétences rivales qui nous nuisent), nous avons 10 secondes pour sélectionner une gemme et la déplacer sur la carte 6 × 5 pour la «placer» tous les joyaux possibles dans des positions qui permettent des combos en chaîne … ou nous avons une vision spatiale et une vitesse mentale de quelqu’un hors de l’ordinaire ou il est impossible de voir tous les mouvements que nous devons faire en si peu de temps. Et bien sûr, l’IA le voit, de sorte que le déplacement des gemmes est très rapide et prépare son attaque avec la plus grande efficacité. Cela nous amène à ce que, malgré le plus grand de nos efforts, nous devons appuyer sur le bouton “réessayer” plus d’une fois, étant frustrant et se sentant injuste. Et ne parlons pas du dernier des rivaux dans le mode histoire, car entre la durée de vie excessive de sa composition, les compétences qu’il utilise (surtout dans l’histoire de la taïga) et le niveau de l’IA, l’envie de lancer la console est servie .

Puzzle & Dragons GOLD – Pas beaucoup de monstres sauf des puzzles ou des joueurs sans âme

La saga Puzzle & Dragons mérite plus, et son arrivée sur Nintendo Switch aurait dû être stellaire avec un jeu à égaler. Cependant, malgré la quantité de monstres, son style anime, sa bonne musique qui, bien qu’il l’accompagne simplement, le fait correctement et ses bonnes conceptions graphiques 2D et 3D, nous sommes confrontés à un renversement de ce à quoi nous nous attendions. L’approche multijoueur en ligne est une bonne idée, mais risquée. Nous avons vu ce qui se passe lorsque vous vous concentrez sur la suppression d’un jeu purement en ligne qui ne répond pas aux attentes des joueurs que le développeur a, et c’est quelque chose à considérer même dans une saga avec autant de followers.

Une histoire beaucoup plus développée avec tout le reste aurait suffi pour justifier Puzzle & Dragons GOLD comme un achat possible, malgré sa mise en ligne. Mais lorsque vous pariez sur quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu, les résultats que vous obtenez sont les moins souhaités. Je souhaite et la prochaine tranche qui pourrait arriver (si elle est même augmentée) à Nintendo Switch changer les tables et récupérer l’essence originale pour les joueurs les plus occasionnels et qui aiment le jeu hors ligne pour les plus compétitifs, avec un système en ligne beaucoup plus fonctionnel et attractif pour tous les joueurs qui corrige le manque d’appariements.

Nous avons analysé Puzzle & Dragons GOLD grâce à un code numérique nord-américain fourni par Gungho Online Entertainment / TriplePoint PR. Version analysée: 1.0.1

Les monstres ne suffisent pas

Puzzle & Dragons GOLD apporte la saga acclamée des mobiles et Nintendo 3DS à Nintendo Switch avec une version qui déçoit et déçoit. Un mode histoire presque anecdotique, un multijoueur en ligne abandonné et une difficulté d’IA démesurée dans un titre mal concentré que seuls les monstres sont sauvés.

PROS

Un grand nombre de monstres à récupérer

Bonne adaptation graphique colorée

CONS

Le mode histoire est presque anecdotique

Le multijoueur en ligne est désert

La difficulté de l’IA est extrêmement élevée

Connexes