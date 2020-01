Puzzle & Dragons Gold est maintenant disponible sur Nintendo Switch

EL SEGUNDO, Californie – 14 janvier 2019 – L’attente est terminée! Aujourd’hui, GungHo Online Entertainment (GOE) a annoncé la sortie de Puzzle & Dragons GOLD pour la Nintendo Switch, apportant le phénomène du jeu mobile aux consoles aux États-Unis et au Canada. Avec des améliorations visuelles améliorées et de tout nouveaux modes multijoueurs construits sur la base du jeu mobile classique, Puzzle & Dragons GOLD est le moyen ultime de découvrir la franchise de longue date de GOE en déplacement et avec des amis.

De magnifiques modèles 3D offrent une manière passionnante de vivre les batailles emblématiques de Puzzle & Dragons sur Nintendo Switch, donnant aux joueurs la possibilité de présenter leurs équipes et avatars sur mesure lors de bagarres acharnées contre des adversaires. Construire des compositions d’équipe stratégiques va au-delà de la simple sélection de monstres. Dans Puzzle & Dragons GOLD, les joueurs peuvent aller encore plus loin dans la personnalisation de leurs équipes avec le système Skill Select, qui leur permet de sélectionner les compétences qu’ils souhaitent que leurs monstres apportent au combat.

Les joueurs peuvent également défier leurs amis dans un mode en ligne joueur contre joueur (PvP) où ils peuvent tester leur puissance contre les meilleurs joueurs de Puzzle & Dragons dans le monde. Les combats PvP se dérouleront en deux phases: la phase de compétence et la phase de puzzle. Dans le premier cas, les joueurs décident quelles compétences ils veulent que leurs monstres utilisent. Ensuite, la véritable action commence dans la phase de puzzle où les joueurs peuvent montrer leurs compétences en puzzle pour créer des combos et infliger autant de dégâts que possible à leur adversaire. Après avoir alterné entre les deux phases pendant huit tours, le joueur avec le plus de points de vie gagne.

Pour les joueurs à la recherche d’une expérience solo, Puzzle & Dragons GOLD a également une campagne complète se déroulant sur les événements de l’anime Puzzle & Dragons. Les fans de la série reconnaîtront les deux protagonistes de la Taiga et de Ryuji et poursuivront leur combat pour traverser la Coupe des Champions Puzzle & Dragons, débloquant des monstres emblématiques en cours de route!

Pour commémorer son lancement, Puzzle & Dragons GOLD, à l’origine au prix de vente conseillé de 14,99 $ US / 18,89 $ CA, est maintenant disponible à un prix de vente spécial de lancement de 9,99 $ US / 12,59 $ CA jusqu’au 31 janvier. Puzzle & Dragons GOLD est disponible en téléchargement numérique sur le Nintendo eShop aux États-Unis et au Canada.

Pour plus d’informations sur Puzzle & Dragons GOLD, veuillez visiter le site officiel du jeu.

Pour plus d’informations sur GungHo Online Entertainment America, visitez www.gunghoonline.com. Les fans peuvent également suivre les dernières nouvelles de Puzzle & Dragons sur Facebook et Twitter.

