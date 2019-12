Puzzle & Dragons GOLD montre son style dynamique dans une bande-annonce en anglais

On dirait que ça fait longtemps que Puzzle & Dragons, le jeu mobile de match 3, a pris d'assaut les smartphones du monde. Avec la montée d'innombrables autres mastodontes du jeu mobile au cours des dernières années, Puzzle & Dragons semble avoir discrètement glissé sous le radar et dans une légère obscurité. Cependant, il reste encore beaucoup d'argent dans et hors de la franchise, et il n'y a pas de meilleure preuve de cela que la prochaine version console de l'expérience de jeu mobile. Puzzle & Dragons GOLD apporte la collecte de monstres, l'action d'association de gemmes à la Nintendo Switch, et une nouvelle bande-annonce en anglais montre plus des débuts de la Nintendo Switch pour la série.

Puzzle & Dragons GOLD reprend le gameplay Bejeweled standard et la collecte de personnages de style gacha du jeu original et gifle une nouvelle couche de peinture dessus, vous donnant des modèles 3D fluides de vos monstres lorsqu'ils se déplacent et attaquent au combat. Il existe même un mode histoire complet avec des personnages originaux, des voix et des illustrations nettes. Vous pouvez jouer au jeu en solo autant que vous le souhaitez, mais il existe également des modes PvP qui vous permettent de tester vos compétences contre des amis et même des joueurs en ligne à travers le monde.

Puzzle & Dragons GOLD devrait sortir sur Nintendo Switch via l'eShop le 15 janvier 2020 pour 14,99 $.

