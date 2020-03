Qu’adviendra-t-il du film The Last of Us? Nous avons déjà la réponse

Ce matin, PlayStation Productions a surpris le monde en annonçant que The Last of Us sera adapté dans une série télévisée sur HBO. Cela a amené beaucoup de gens à se demander ce qui est arrivé au film de cette franchise et nous avons déjà la réponse.

Selon des sources d’IGN au sein de Sony Pictures, la série HBO de The Last of Us remplacera le film annoncé en 2014. Autrement dit: la cassette The Last of Us a été annulée.

Le fait que le projet d’amener The Last of Us sur grand écran ait été annulé en surprendra certainement peu. Après tout, c’est quelque chose qui a été vu venir depuis la révélation de la série et il a été annoncé que Neil Druckmann, l’un des créateurs de The Last of Us, y participerait.

Ce à quoi nous faisons référence, c’est que Neil Druckmann travaillait sur le scénario du film The Last of Us et fera également celui de la série. Il lui semblait donc difficile de travailler simultanément sur les deux projets. À cela, il faut ajouter que depuis 2016, nous n’avons aucune nouvelle du projet.

Comment allait être le film Last of Us?

Le film Last of Us a été annoncé en 2014 comme un projet de Sony Pictures et Screen Gems. Le plan était d’adapter l’histoire du jeu vidéo dans une production fidèle au matériel source.

Un détail qui a attiré l’attention de beaucoup est que Sam Raimi, qui est surtout connu pour son travail dans la trilogie Tobey Maguire Spider-Man, devait être le producteur de The Last of Us.

