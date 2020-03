QuakeCon 2020 a été annulée en raison des incertitudes entourant COVID-19

Par Stephany Nunneley,

Bethesda et id Software ont annoncé que la QuakeCon 2020 n’aura pas lieu cette année.

La 25e QuakeCon annuelle ne se tiendra pas cette année en raison des incertitudes entourant la pandémie actuelle de COVID-19, selon un communiqué de Bethesda et id Software.

Selon le communiqué, les deux sociétés ont discuté de la façon dont QuakeCon 2020 pourrait aller de l’avant, d’autant plus qu’il s’agit de la 25e année de l’événement, mais «les incertitudes auxquelles nous sommes actuellement confrontés en raison de la pandémie de COVID-19» ont provoqué l’annulation.

“QuakeCon a toujours été un événement spécial pour nous et pour vous – un moment où nous nous réunissons pour jouer à des jeux et créer des liens qui, pour certains, ont duré un quart de siècle maintenant”, lit-on dans le communiqué.

«Ces dernières semaines, nous avons passé beaucoup de temps à discuter de la façon dont nous pourrions encore progresser avec QuakeCon cette année, d’autant plus que c’est la 25e année de l’événement. Cependant, avec tous les défis et incertitudes logistiques auxquels nous sommes actuellement confrontés en raison de la pandémie de COVID-19, nous avons pris la décision difficile d’annuler la QuakeCon de cette année. La santé et la sécurité de nos employés, bénévoles, fournisseurs, sponsors et joueurs seront toujours notre priorité absolue, et en ces temps il était mal de parler d’un rassemblement alors que le rassemblement est la dernière chose que nous devrions faire en ce moment .

«Bien que nous ne sachions pas quel sera l’état de la pandémie en août, nous savons qu’il ne sera pas possible de terminer le travail et la planification avec des partenaires, des fournisseurs, des bénévoles et d’autres personnes qui sont nécessaires pour faire de QuakeCon un succès.

«Nous vous remercions tous – en particulier les bénévoles – pour tout votre travail dans la construction et le soutien de cet événement année après année. Nous espérons travailler avec vous pour trouver d’autres façons de célébrer l’esprit de QuakeCon en août, et nous attendons avec impatience le retour de cet événement incroyable l’année prochaine. »

La QuakeCon 2020 devait se tenir du 6 au 9 août.

