Quand arrive-t-il sur PS4 et Xbox One? – HITC

Les fans de Dark Souls et Bloodborne devraient se demander quand Mortal Shell arrivera sur PS4 et Xbox One.

Mortal Shell est une nouvelle adresse IP qui a été récemment annoncée et tout le monde l’a déjà fortement comparé à Dark Souls et Bloodborne pour des raisons évidentes en regardant sa bande-annonce. Étant donné qu’il n’y a pas de Dark Souls qui sortira cette année sans que rien ne soit dit sur Bloodborne 2, les fans du genre Soulsborne devraient savoir quand Mortal Shell arrivera sur PlayStation 4 et Xbox One aux côtés de PC.

Décrit comme un action-RPG avec les capacités d’échange de corps de Warframe, Mortal Shell est l’un des titres les plus surprenants et les plus attendus de l’année grâce à son annonce soudaine et sa bande-annonce passionnante. Son site Web se vante de tester votre santé mentale et votre résilience, ce qui est une promesse qui obtient sûrement des gloutons pour une punition très dure.

Comme il n’a été annoncé que vous vous attendez à ce que sa sortie soit loin, mais selon le site Web du jeu, il arrivera sur PS4 et Xbox One assez rapidement.

Quelle est la date de sortie de Mortal Shell sur PS4 et Xbox One?

La date de sortie actuelle de Mortal Shell sur PS4 et Xbox One est le troisième trimestre 2020.

Cela suggère que Mortal Shell atterrira sur PS4 et Xbox One en juillet, août ou septembre.

En plus d’arriver sur la console Sony et Microsoft, le jeu sera également disponible sur PC via Steam.

Avec de nombreuses personnes l’ayant comparé à Dark Souls et Bloodborne, le site Web du jeu joue jusqu’à cette comparaison en déclarant que vous affronterez de nombreux ennemis redoutables:

«Votre chemin est gardé par des adversaires désespérés, dévoués à des dieux impénétrables. Contemplez des créatures à la fois pitoyables et grotesques, mais ne laissez pas la peur arrêter votre voyage. »

En plus d’une variété de boss difficiles, le jeu serait également un RPG d’action en profondeur avec un combat «stratégique, délibéré et impitoyable».

