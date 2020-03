Quand Disco Elysium arrivera-t-il sur PS4 et Xbox One? – HITC

ZA / UM

Les joueurs PS4 et Xbox One sont impatients de savoir quand Disco Elysium atterrira sur les consoles après son succès triomphant sur PC.

Il y avait beaucoup de grands jeux en 2019, mais Disco Elysium était sans aucun doute la plus grande surprise d’entre eux. Sa qualité a été récompensée en dominant les nominations pour les BAFTA 2020, et les joueurs de PlayStation 4 et Xbox One sont naturellement désireux de savoir juste quand ils pourront y jouer.

En plus de dominer de nombreuses nominations aux BAFTA Awards de cette année, Disco Elysium a également remporté de gros prix aux DICE Awards en remportant le trophée de la réalisation exceptionnelle dans la narration. Les développeurs ont partagé dans des interviews que le jeu leur avait pris cinq ans, mais heureusement, il ne faudrait pas autant de temps pour que le jeu arrive sur PS4 et Xbox One.

Quand Disco Elysium arrivera-t-il sur PS4 et Xbox One?

Disco Elysium arrive sur PS4 et Xbox One en 2020.

Nous ne connaissons pas de date, de mois ou de fenêtre de sortie spécifiques pour le moment, mais nous savons au moins que cela arrivera sur PS4 et Xbox One cette année.

Il y aura probablement des fidèles de PC qui riront et diront que cela ne convient pas aux consoles, mais le concepteur et écrivain Robert Kurvitz a déclaré à USgamer (via Gamesradar) que “ça joue vraiment, vraiment bien sur un contrôleur parce que […] vous n’avez pas besoin de cliquer et de donner des commandes tactiques spécifiques, ce que le contrôleur n’est pas très bon. “

Disco Elysium arrive sur PS4 et Xbox One est aussi gros que lorsque la série Divinity Original Sin a atterri sur les consoles après avoir fait ses débuts exclusivement sur PC.

Espérons que sa date de sortie sur console sera annoncée bientôt car il s’agit d’une expérience épique qui mérite d’être jouée par autant de personnes que possible dès que possible.

