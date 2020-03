Quand Disney Plus sera-t-il disponible sur Nintendo Switch? – HITC

Un grand nombre de joueurs se demandent quand Disney Plus sera disponible sur la Nintendo Switch.

Disney Plus est finalement arrivé au Royaume-Uni hier, ce qui signifie que de nombreuses personnes ont commencé à profiter de sa pléthore d’offres malgré la malheureuse nouvelle que sa qualité de streaming a été réduite et que Frozen 2 ne vient qu’en juillet. Cependant, alors que les joueurs de PlayStation 4 et Xbox One ont pu profiter de l’application sur leurs consoles malgré les inconvénients susmentionnés, les propriétaires de Nintendo Switch sont laissés dans l’ignorance en se demandant quand il s’agira de leur console de choix.

Il y a une tonne de joyaux Disney cachés à regarder sur Disney Plus, y compris les chaudrons noirs et le détective de la grande souris. Non seulement cela, mais il y a aussi des épisodes classiques des Simpsons à regarder de façon bingewatch afin que vous puissiez oublier la gravité de la série depuis plus d’une décennie.

La Nintendo Switch serait la console parfaite pour diffuser l’application, car elle vous permettrait de regarder ses offres à l’extérieur dans votre jardin. Malheureusement, il n’y a pas de date de sortie pour le moment où il arrivera sur le système portable.

Comment télécharger Disney Plus sur Nintendo Switch

Vous ne pouvez pas télécharger Disney Plus sur Nintendo Switch.

En effet, l’application Disney Plus n’est pas sur la Nintendo Switch, peu importe combien de fois vous la recherchez dans l’eShop.

Son indisponibilité n’est pas trop surprenante étant donné qu’il n’y a pas de Netflix sur la console, mais c’est toujours décevant quand l’application peut être diffusée sur iOS et Android.

Disney Plus arrive-t-il sur Nintendo Switch?

Disney Plus n’est pas officiellement confirmé sur Nintendo Switch.

Cependant, il y a des raisons de croire que l’application pourrait éventuellement faire la transition vers la console portable.

Par Nintendo Life, il y avait un briefing pour les investisseurs en 2019 dans lequel Disney incluait un graphique montrant l’application Disney Plus sur Nintendo Switch ainsi que PS4 et Xbox One.

L’application est actuellement disponible sur la console Sony et Microsoft, donc le graphique pourrait indiquer qu’elle sera disponible sur le système Nintendo à une date ultérieure.

Cependant, ce graphique a été affiché avant le lancement de l’application en Amérique du Nord, et nous n’avons rien entendu d’autre à ce sujet venant sur le Switch.

Cela signifie qu’il n’est pas garanti que Disney Plus arrivera sur la Nintendo Switch, mais au moins, il y a une suggestion d’espoir.

Quand Disney Plus sera-t-il disponible sur Nintendo Switch?

Il n’y a pas de date de sortie pour laquelle Disney Plus sera disponible au téléchargement sur Nintendo Switch.

Encore une fois, bien que Disney ait laissé entendre qu’il deviendrait disponible sur le système Nintendo, personne ne sait avec certitude quand ni si cela se produira.

Ainsi, pour les fidèles de Nintendo Switch qui ne possèdent pas de PlayStation 4 ou Xbox One, vos autres choix pour diffuser le contenu de l’application incluent Sky Q, Android et iOS.

