Quand DOOM Eternal sort-il sur Nintendo Switch? ID Software dit que ce ne sera pas un «énorme retard» – HITC

Les joueurs de Nintendo se demandent quand DOOM Eternal sortira sur le Switch afin qu’ils puissent se joindre aux tueurs de démons.

DOOM Eternal sort très bientôt pour PlayStation 4, Xbox One et PC, et son directeur a déjà dit qu’il avait plein d’idées pour le DLC et les futurs versements. Cependant, alors que sa sortie sur les consoles et les systèmes susmentionnés est imminente, les joueurs de Nintendo Switch se demandent simplement quand ils pourront participer au massacre de démons sur une musique heavy metal rauque.

Le réalisateur de DOOM Eternal, Hugo Martin, est récemment apparu sur le fantastique podcast de Joe Rogan et vous devriez certainement écouter / regarder l’épisode car il vous apprendra des choses intéressantes sur le jeu telles que le fait qu’il s’inspire de Way Of The Dragon . Certes, Joe Rogan n’est pas entièrement au courant des jeux vidéo car de son propre aveu, il les évite largement de prévenir la dépendance, mais le chat est toujours agréable à regarder pour les fans de DOOM.

Cependant, le chat du réalisateur sur le podcast n’a pas permis de savoir quand le jeu sortira sur Nintendo Switch, vous découvrirez ci-dessous ce que ID Software a dit à propos de son lancement sur la console Nintendo.

Quand DOOM Eternal sort-il sur PS4, Xbox One et PC?

DOOM Eternal sortira sur PS4, Xbox One et PC le 20 mars.

À condition que vous y jouiez définitivement et n’attendiez donc pas les critiques pour vous faire une idée, vous voudrez probablement pré-commander DOOM Eternal sur PS4 ou Xbox One maintenant pour obtenir les éléments suivants (via PSN Store) :

Une copie numérique de DOOM 64, un classique culte disponible pour la première fois sur les consoles Sony

Skin de joueur revenant DOOM

Cultist Base Master Level – Une version remixée du niveau de campagne «Cultist Base», avec de nouveaux défis et surprises

Apparence d’arme de fusil de chasse

Quand DOOM Eternal sort-il sur Nintendo Switch?

Il n’y a pas de date de sortie pour le moment où DOOM Eternal sortira sur Nintendo Switch.

Cependant, bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle pour DOOM Eternal sur le commutateur, nous pouvons être optimistes quant à son retard n’est pas trop important à en juger par les commentaires de Matt Software de ID Software en janvier.

Tel que rapporté par Nintendo Wire (via TiLMENDOMINATION), Stratton a déclaré ce qui suit à propos de la sortie du jeu sur la console de Nintendo:

“Il sort un peu plus tard que le jeu sur les consoles et PC actuels, et c’est vraiment juste parce que nous voulons terminer le jeu sur ces plates-formes et ensuite donner à Panic Button – notre partenaire dessus – le temps dont ils ont vraiment besoin pour tirer ces améliorations dans la version Switch.

Ce ne sera pas un énorme retard, mais nous n’avons pas encore annoncé le délai de lancement, mais ce sont des partenaires fantastiques. Ils sont les maîtres de cette plateforme. »

Cela ne fournit pas de fenêtre de sortie, mais – à tout le moins – cela suggère que les fidèles de Nintendo Switch n’auront pas à attendre un temps déraisonnable pour pouvoir se massacrer dans le sang des démons de la fosse ardente de l’enfer .

