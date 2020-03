Quand est la Coupe du Monde 2020? Epic Games retarde les tournois en cash! – HITC

Epic Games

De nombreux joueurs de Fortnite attendent des nouvelles de sa Coupe du monde 2020, et Epic Games a expliqué pourquoi ils ont retardé les tournois à prix en espèces.

La saison 2 de Fortnite a débuté il y a quelques semaines et a été une explosion jusqu’à présent grâce à l’inclusion de Deadpool et à son accent sur l’espionnage. Cependant, depuis son lancement, il n’y a pas eu de nouvelles concernant les tournois à prix en espèces ou quand la Coupe du Monde 2020 aura lieu. Bien que nous ne sachions toujours pas quand des tournois auront lieu, Epic Games a au moins fourni une explication mineure pour expliquer pourquoi ils ont été retardés.

La communauté de Battle Royale recevra la mise à jour 12.10 plus tard dans la journée et cela a été confirmé pour résoudre un certain nombre de problèmes tels que les joueurs ne pouvant pas accéder aux pièges. Les notes de mise à jour officielles n’ont pas encore été publiées, vous devez donc les rechercher plus tard dans la journée.

Cependant, en ce qui concerne le cœur de ce bref article, vous découvrirez ci-dessous la raison pour laquelle Epic Games a décidé de retarder les tournois à prix en espèces pour Fortnite Season 2.

Fortnite: Pourquoi les tournois 2020 cash prize sont-ils retardés?

Epic Games a annoncé avoir retardé tous les tournois de prix en argent 2020 pour Fortnite, car ils s’efforcent de résoudre les problèmes de performances de la saison 2.

Le développeur note qu’il fournira une mise à jour si nécessaire, mais ne vous attendez pas à entendre parler de tournois de prix en argent Fortnite de sitôt.

Malheureusement, Epic Games n’a pas précisé quels «problèmes de performances» ils espèrent résoudre.

Naturellement, de nombreux fans ont répondu avec impatience en raison de l’annonce d’une Coupe du Monde 2020, mais certains ont remercié Epic pour leur communication.

Quand aura lieu la Coupe du monde Fortnite 2020?

Epic Games n’a pas annoncé le début et la fin de la Coupe du monde Fortnite 2020.

Les fans de Battle Royale ont appris la Coupe du monde 2019 à la fin de février, mais il n’en va pas de même pour la Coupe du monde 2020 grâce aux explications fournies par Epic Games.

Le tournoi des prix en espèces de l’année dernière a été l’un des plus grands événements grâce à la présence de plus de 2,3 millions de téléspectateurs en direct sur YouTube et Twitch, donc une autre Coupe du monde est très probable, d’autant plus qu’il y a déjà eu une fuite supposée qui pointe vers des solos, des duos et des trios.

Les fans auraient probablement raison de s’attendre à ce que l’événement ait lieu en été, mais pour l’instant rien n’est officiel.

