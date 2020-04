Quand Final Fantasy VII Remake m’a brisé le cœur, courir après un cochon s’est avéré étrangement thérapeutique

Kotaku Game Diary Journal de jeu de Kotaku Réflexions quotidiennes d’un membre du personnel de Kotaku sur un jeu auquel nous jouons.

J’ai récemment atteint un point bas émotionnel avec Final Fantasy VII Remake. Il était difficile de voir mes personnages secondaires préférés souffrir et les membres de l’Avalanche Tifa et Barret se débattent avec leur culpabilité dans la dernière attaque de Shinra. J’ai même pris un jour de congé pour décompresser. À mon retour, cependant, j’ai été accueillie par une mission ridicule de chasser un gobelin de porc intelligent dans les égouts de Midgar. Ce n’est peut-être pas la première chose qui me vienne à l’esprit, mais cela m’a quand même aidé à remonter le moral.

Le secteur 7 a disparu et ses habitants survivants ont été déplacés, et beaucoup d’entre eux accusent Avalanche du génocide de Shinra contre la classe ouvrière. Aerith, apparemment la dernière d’une ancienne race de mystiques capables de communiquer avec la planète, est prisonnière de Shinra. Il semble que tout le monde soit là pour récupérer nos héros, des fascistes qui dirigent Midgar aux petits voyous comme Don Corneo. Apparemment, il n’y a pas de meilleur moment pour que Cloud se promène en demandant aux gens s’ils ont des petits travaux qu’il peut gérer.

Final Fantasy VII Remake est clair sur ce qu’il attend de vous à ce stade. Un assaut potentiellement traumatisant contre le quartier général de Shinra se profile dans votre avenir, reflété dans la façon dont vous pouvez maintenant voir sa tour menaçante depuis les bidonvilles grâce à la plaque manquante du secteur 7. “Il est maintenant temps de terminer toutes les quêtes secondaires non résolues que vous pourriez avoir”, dit le jeu, à la fois par le biais d’une conversation canon et de zones de texte à immersion totale. Je suis toujours reconnaissant lorsque les jeux signalent ce genre de barrières à sens unique, mais cela ne semblait pas tout à fait nécessaire dans Remake. L’urgence avec laquelle le groupe veut sauver Aerith était suffisante pour indiquer la nature du «point de non-retour» de la mission.

Cela dit, j’ai encore pris mon temps pour conclure quelques quêtes facultatives. J’ai rassemblé des CD pour remonter le moral d’un groupe d’anciens résidents du secteur 7 à Wall Market, j’ai pris beaucoup de plaisir à piller les réserves secrètes de Don Corneo et je me suis assuré que quelques Chocobo errants retournaient aux écuries en toute sécurité. Cela faisait du bien d’aider les gens après avoir échoué à arrêter Shinra dans le chapitre précédent. Revenir aux donjons plus tôt dans le jeu s’est également avéré être une entreprise divertissante, me donnant l’occasion de tester mes nouvelles compétences sur quelques types d’ennemis qui m’ont causé des problèmes la première fois.

Meilleures offres de mercredi: Google Nest Thermostat, RAVPower USB-C Charger, …

Une fois tout cela réglé, je me suis senti à l’aise de faire une deuxième visite au manoir de Don Corneo. Les voyages hors des bidonvilles sont limités après l’incident du secteur 7, donc Cloud et l’entreprise doivent trouver un autre moyen d’atteindre et d’infiltrer le siège de Shinra. Au lieu du slumlord, la fête se heurte à Leslie, un laquais de Corneo qui a aidé Cloud, Aerith et Tifa à s’échapper du bâtiment lors de leur première aventure là-bas. Leslie promet de les aider à atteindre les niveaux supérieurs de Midgar s’ils l’accompagnent à travers l’égout pour trouver la cachette secrète de Corneo. Cloud est plus qu’heureux de remettre cette douchebag une autre raclée, et ils se mirent donc en route.

Une grande partie de ce deuxième voyage à travers les égouts consiste à traquer un petit monstre de porc effrayant après avoir volé une clé cruciale à Leslie. Le petit imbécile nargue Cloud et ses coéquipiers à chaque tour, les forçant à plusieurs batailles avant de finalement le coincer. La lutte contre le Shoat malicieux, comme l’appelle Final Fantasy VII Remake, est courte et sans incident, mais il y avait quelque chose d’attirant dans la poursuite. Cela m’a aidé à oublier un peu la mission de changement du monde qui m’attend, concentrant le récit antifasciste du jeu dans un petit scénario sur Cloud chassant un cochon jaunty qui frappe presque son propre cul poilu tout en essayant de faire chier le mercenaire. Nous pourrions tous utiliser un peu de Shoat espiègle dans nos vies en ce moment, je pense.

Carbuncle est super utile dans Final Fantasy VII Remake malgré sa refonte bizarre. Capture d’écran: Square Enix

C’est aussi ici que j’ai cimenté mon amour pour l’invocation Carbuncle. Après avoir vu les autres jouer à Final Fantasy VII Remake, je me suis rendu compte que je ne suis pas très bon dans le jeu. J’ai fait la paix avec ça. Alors que certaines personnes peuvent s’en tirer sur l’utilisation des compétences de base, je dois souvent compter sur des invocations pour égaliser les chances lors des combats de boss et des rencontres aléatoires. De nombreuses invocations donnent un coup de pouce offensif, mais Carbuncle est tout au sujet du soutien et de la guérison. Le truc de chat à tête géante peut augmenter la résistance du groupe aux attaques physiques et magiques ainsi que stimuler la vitesse à laquelle la jauge ATB se construit. Et une fois son temps de fête écoulé, Carbuncle fait revivre les membres tombés au combat et guérit tout le monde, ce qui m’a permis de sortir de plus d’un jam. Bien sûr, j’ai depuis trouvé des invocations beaucoup plus fortes, mais je me suis assuré de garder un personnage équipé de Carbuncle à tout moment.

J’ai essayé de rester aussi loin que possible des spoilers de Final Fantasy VII Remake, mais j’ai l’impression que j’approche de la fin du jeu. La mission de sauver Aerith semble importante d’une manière qu’aucune des aventures précédentes de Cloud n’a, d’autant plus qu’elle implique de mener le combat directement à Shinra. J’étais reconnaissant d’avoir eu l’occasion d’aider certaines des personnes vivant dans les bidonvilles de Midgar et l’absurdité de pourchasser un monstre de porc dans les égouts était un nettoyant pour palais fin. Mais maintenant, il est temps de reprendre les affaires.

.