Quand Final Fantasy VII Remake Part 2 sortira-t-il? Les fans ont désespérément besoin de la date de sortie! – HITC

De nombreux fans sont impatients de connaître la date de sortie de Final Fantasy VII Remake Part 2.

Le remake de Final Fantasy VII est disponible sur PlayStation 4 depuis plus d’une semaine maintenant et il est déjà estimé être le troisième best-seller Sony exclusif sur PSN. Alors que la durée de sa campagne est largement suffisante aux alentours de 30 à 40 heures, de nombreux joueurs l’ont déjà terminée et attendent donc des informations concernant la date de sortie de la sortie de la partie 2.

Nomura et co ont apporté des changements significatifs au scénario original dans le remake de Final Fantasy VII, ce qui a entraîné des réponses conflictuelles avec certains le surnommant fan-fiction tandis que d’autres l’ont loué pour son audace. Cependant, peu importe où vous vous asseyez sur la clôture, il est impossible de contester le sentiment que la partie 2 est maintenant plus imprévisible que jamais.

On sait très peu de choses sur le deuxième épisode, comme sa durée et s’il complétera même l’histoire du remake autoproclamé, mais à partir de ce moment, tous les fans veulent vraiment en savoir plus qu’autre chose, c’est sa date de sortie. .

Final Fantasy 7 Remake part 2 sera-t-il sur PS4?

Square Enix a laissé entendre que la partie 2 de Final Fantasy VII Remake sera sur PS4.

La partie 2 du remake de Final Fantasy VII sera certainement sur PS5, mais Square Enix a suggéré de ne pas abandonner les joueurs PS4 qui ne font pas la mise à niveau.

«Les consoles de nouvelle génération auront une compatibilité descendante, nous prévoyons donc pour le moment de rendre nos nouveaux titres disponibles pour les consoles actuelles et de prochaine génération», a déclaré Square Enix en février 2020.

“Ce sera donc un peu plus loin sur la route que nous publierons des titres exclusivement pour les consoles de prochaine génération.”

Cette réponse ne garantit pas que Final Fantasy VII Remake partie 2 sera sur PS4 car “plus loin sur la route” est incroyablement vague, mais elle suggère au moins que le deuxième épisode pourrait être multiplateforme.

Cela étant dit, il est toujours possible que le titre soit exclusif à la console de prochaine génération, alors ne vous attendez pas à ce qu’il soit disponible sur PS4.

Quand FF7 Remake part 2 sortira-t-il?

Il n’y a pas de date de sortie pour la sortie de Final Fantasy VII Remake partie 2.

Cependant, bien qu’il n’y ait pas de date de sortie pour Final Fantasy VII Remake partie 2, il ne faudra peut-être pas autant de temps pour sortir que le premier épisode.

Square Enix a confirmé en novembre 2019 que le deuxième épisode était déjà en cours de développement, et IGN a rapporté qu’un représentant de Square Enix avait déclaré “que l’équipe prévoit que le développement du deuxième jeu sera plus efficace”.

Comme mentionné par Gamespot, cela suggère que vous n’aurez pas besoin d’attendre encore cinq ans comme pour le premier épisode. Le Remake a été officiellement révélé à l’E3 2015, mais en 2017, Square Enix a alors décidé de le développer principalement via une équipe interne plutôt que des partenaires externes.

Donc, avec une équipe et une fondation solidement établies, avec un développement déjà en cours, il est plus que possible que le deuxième épisode sorte dans moins de cinq ans.

Certes, nous ne pouvons pas dire combien de temps le Remake prendra pour se terminer car Square Enix eux-mêmes ne savent même pas combien de pièces ils veulent créer, mais – du côté positif – au moins, nous avons plus d’aventures avec le merveilleux Tifa , Aerith et Barret à prévoir.