Quand Fortnite ferme-t-elle? Les rumeurs de juin 2020 expliquées! – HITC

Beaucoup de gens se demandent quand Fortnite fermera ses portes grâce aux rumeurs qui ont déclaré juin 2020.

Il y a eu une multitude de rumeurs ces derniers temps concernant les produits grand public populaires venant à une mort prématurée cette année. Selon certaines rumeurs, Tik Tok prendrait fin aux côtés de Minecraft et Roblox, et il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles certaines personnes craignent qu’Epic Games ne ferme Fortnite en 2020 également.

La popularité de Fortnite diminuerait régulièrement, mais cela n’a guère d’importance lorsque le titre a fait un chiffre historique de 1,8 milliard de dollars en 2019. Avec Epic Games ayant gagné plus d’argent grâce au titre Battle Royale que tout autre jeu vidéo pour une deuxième année consécutive, le les rumeurs sur sa fermeture en 2020 apparaissent comme une farce absurde conçue pour provoquer une hystérie de masse parmi les crédules.

Et c’est exactement ce que sont les rumeurs.

Quand Fortnite fermera-t-elle ses portes en 2020?

Le Fortnite d’Epic Games devrait fermer ses portes en juin 2020.

Les rumeurs concernant la fermeture de Fortnite en juin 2020 ne sont pas les premières à se propager sur la suppression du titre populaire de Battle Royale.

Les tweets supprimés de faux comptes Epic Games dans le passé ont déjà déclaré que Fortnite allait fermer en 2018 grâce à des poursuites judiciaires ainsi que parce que le développement était trop exigeant.

En plus des tweets supprimés de faux comptes Epic Games, en octobre 2019, on craignait également que le jeu ne soit mort grâce à son événement de trou noir qui a finalement culminé avec la naissance de Fortnite Chapter 2.

Fortnite ferme-t-elle ses portes en 2020?

Non, Fortnite ne fermera pas ses portes en 2020.

Fortnite ne fermera pas ses portes en 2020 (que ce soit en juin ou plus tard) grâce au fait qu’il continue de gagner plus d’argent que tout autre jeu vidéo en raison de son format et de ses collaborations avec des films tels que Star Wars The Rise Of Skywalker.

Les rumeurs à propos de sa fin cette année et en juin proviennent de sites Web de farces tels que React2424 et Channel45News.

Le post de Fortnite Is Shutting Down de juin 2020 de React2424 dit bizarrement que le jeu se termine grâce à trop de joueurs et parce que le chapitre 2 est un bug qui n’était pas censé provenir du trou noir.

Vous n’avez pas besoin de nous pour expliquer pourquoi ce qui précède est ridicule et évidemment écrit en plaisantant, alors rassurez-vous en sachant que Fortnite ne fermera pas en 2020.

