Quand GTA 6 sortira-t-il? Pourrait être publié plus petit avec des mises à jour régulières – HITC

Beaucoup de fans sont désespérés de savoir quand GTA 6 sortira et un plan proposé qui a été signalé est une version plus petite avec des mises à jour régulières.

Red Dead Redemption 2 était l’un des meilleurs jeux de l’année quand il est sorti en 2018, mais depuis lors, tous les regards ont été détournés vers Grand Theft Auto 6 et les rumeurs continues d’un Bully 2. Alors qu’il y avait déjà eu beaucoup de des rumeurs tirées selon lesquelles le prochain épisode de GTA serait lancé en 2020 en tant qu’exclusivité temporaire sur PS5, il semble maintenant que les joueurs devront attendre beaucoup plus longtemps avant de sortir.

Il y a eu des dizaines de rumeurs au sujet de Grand Theft Auto 6 et où il sera situé, la plupart spéculant qu’il se déroulera dans une variété de lieux différents, y compris Liberty City, Vice City et Rio De Neve.

Bien qu’il y ait beaucoup de spéculations sur l’inévitable prochain épisode, les fans ne devraient pas s’attendre à le voir de sitôt car il est rapporté que ce n’est qu’au début du développement. Non seulement cela, mais sa sortie pourrait être différente en suivant un modèle peut-être similaire à GTA Online.

Quand GTA 6 sortira-t-il?

Il n’y a pas de date de sortie pour la sortie de GTA 6.

Grand Theft Auto 6 ne sortira sûrement pas cette année, et les prévisions pour 2021 et 2022 ne sont que des estimations.

Avec sa sortie n’étant pas en vue, il est possible que la prochaine entrée de Rockstar soit exclusive à la PS5 et à la Xbox Series X au lieu d’être multiplateforme. Cependant, ce n’est rien de plus qu’une suggestion car personne ne sait quand le jeu devrait sortir.

Bien que nous ne sachions pas en quelle année le jeu tant attendu devrait être lancé, Jason Schreir de Kotaku note qu’il est encore au début du développement.

La déclaration selon laquelle il est au début du développement s’accompagne d’une idée proposée par la direction selon laquelle Rockstar pourrait publier le jeu de taille moyenne, puis l’étendre avec des mises à jour régulières au fil du temps.

Ce plan proposé vise à continuer à améliorer la culture du travail et à éviter le resserrement, mais il n’est en aucun cas figé ou garanti.

Beaucoup de fans seront ennuyés par la suggestion en raison du désir de produits finis plutôt que de ceux qui seront continuellement mis à jour, mais cela peut être la meilleure approche pour Rockstar pour éviter les rapports pénibles de crunch qui sont apparus près de la sortie de Red Dead Rachat 2.

