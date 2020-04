Quand Gus Rodríguez était à Atomix

Les médias spécialisés dans les jeux vidéo au Mexique et dans toute l’Amérique latine pleurent les personnes sensibles décès de Gus Rodríguez dans la matinée de ce samedi 11 avril. L’héritage de cet authentique pionnier de la communication a été laissé à la postérité et ici en Atomix Nous lui rendons un petit hommage.

Comme vous le savez probablement déjà, il y a quelques années, nous avons eu le grand bonheur d’avoir Gus et son fils Javier dans nos bureaux à plusieurs reprises, ceci pour parler de choses comme sa grande carrière, le lancement de la Nintendo Switch et de la Super Nintendo Classic Edition. , et même pour diffuser les nouvelles avec nous tous. Ils disent que se souvenir c’est vivre et précisément, nous présentons ici tous ces contenus.

En paix repose la grande légende. Tu nous manqueras, Gus.

.