Quand Isabelle vient-elle sur votre île dans Animal Crossing New Horizons? – HITC

Tout ce que vous devez savoir quand Isabelle viendra rejoindre votre île dans Animal Crossing New Horizons.

Animal Crossing New Horizons est l’un des plus grands jeux de l’année et il y a eu une mise à jour récente qui a ajouté des arbustes ainsi qu’un renard espiègle qui vend de faux tableaux aux côtés de légitimes. Cependant, bien qu’il s’agisse d’une nouvelle mise à jour pour tout le monde, certaines personnes ne font que commencer à construire leur havre et veulent donc savoir quand la toujours populaire Isabelle viendra rejoindre leur île.

Il y a beaucoup de villageois dans Animal Crossing New Horizons et il arrivera un moment où vous voudrez en expulser certains. Cependant, avant cela, vous devrez d’abord inciter les villageois à rejoindre votre station tropicale afin que vous puissiez également faire venir Isabelle.

Ci-dessous, vous découvrirez quand et comment obtenir le personnage le plus populaire de la série pour rejoindre votre paradis en devenir.

Quand Isabelle vient-elle sur votre île dans Animal Crossing New Horizons?

Isabelle arrive sur votre île dans Animal Crossing New Horizons une fois que vous avez mis à jour le centre de services aux résidents dans un bâtiment.

Le Centre des services aux résidents n’est rien de plus qu’une tente à l’intérieur d’un carré de terrain, mais vous devez le transformer en un bâtiment pour qu’Isabelle rejoigne votre île.

Vous découvrirez ci-dessous comment mettre à niveau les services aux résidents.

Comment améliorer les services aux résidents dans Animal Crossing New Horizons

Vous devez obliger les Nooks à fabriquer la boutique Nook’s Cranny pour éventuellement transformer le centre de services aux résidents en un bâtiment à Animal Crossing New Horizons.

Peu de temps après, Tom Nook vous demandera de fabriquer un pont afin que vous puissiez commencer à vous étendre sur l’île.

Une fois que vous avez fait cela, vous serez alors informé de trois nouveaux villageois prévoyant de rejoindre votre paradis tropical.

Cela vous obligera à tracer les maisons de chaque nouveau venu, mais vous devrez également créer trois objets extérieurs et intérieurs uniques pour eux tous.

Bien que cela ressemble à une corvée, c’est finalement bon car cela vous oblige à fabriquer l’échelle par nécessité.

Après l’achèvement de cette tâche et l’arrivée des trois villageois, Tom Nook fera une de ses annonces pour dire que les services aux résidents déménagent.

Quelques jours plus tard, la tente des services aux résidents une fois devrait être transformée en un puissant bâtiment et Isabelle sera révélée comme faisant partie du personnel.

