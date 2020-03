Quand le Combat Pack arrive-t-il sur Xbox One et PC? – HITC

Quand le pack de combat Warzone de Call Of Duty Modern Warfare arrive-t-il sur Xbox One et PC?

Après avoir été le secret le moins bien gardé de l’histoire de Call Of Duty, le mode Modern Warfare Battle Royale, Warzone, a finalement été lancé hier et les critiques et les impressions ont été formidables avec des points de vente disant qu’il ressemble plus à Call Of Duty qu’à Blackout. Le mode Battle Royale et le téléchargement autonome sont livrés avec un pack de combat PlayStation 4, mais quand ce pack arrivera-t-il sur Xbox One et PC?

Vous n’avez pas besoin de PlayStation Plus pour télécharger et jouer à Call Of Duty Warzone en ligne, mais vous avez besoin d’un abonnement PS Plus pour obtenir le pack de combat. Malheureusement, les joueurs Xbox One et PC ne peuvent pas l’obtenir de toute façon car c’est une exclusivité Sony.

Cependant, bien qu’exclusif à PlayStation, sa relation engagée n’est que pour une durée limitée.

Comment télécharger le pack de combat Call Of Duty Warzone sur PS4

Vous avez besoin d’un abonnement Playtation Plus pour pouvoir télécharger le pack de combat Call Of Duty Warzone.

Si vous disposez d’un abonnement PS Plus, vous pouvez ensuite télécharger le pack de combat sur la boutique PSN en le recherchant simplement.

Ci-dessous, vous trouverez la liste complète de tout ce qui est inclus dans le pack:

1 peau d’opérateur

1 plan d’arme

1 jeton Double XP

1 carte d’appel

1 charme d’arme

1 montre en jeu

Quand le Warzone Combat Pack arrive-t-il sur Xbox One et PC?

Le pack de combat Call Of Duty Warzone devrait être disponible sur Xbox One et PC le 1er octobre.

C’est la date à laquelle l’accord d’exclusivité de Warzone Combat Pack avec Sony et PlayStation 4 prend fin.

Cependant, en plus du pack Battle Royale, la date susmentionnée est également celle où le mode de survie Spec-Ops devient également disponible ailleurs après avoir été controversé comme une exclusivité Sony avant le lancement de Modern Warfare.