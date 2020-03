Quand le multijoueur arrive-t-il sur Mario Kart Tour? Date de sortie annoncée! – HITC

Nintendo

Nintendo a annoncé la date de sortie du jeu multijoueur sur Mario Kart Tour.

Mario Kart Tour est sur iOS et Android depuis septembre 2019. Il a gagné plus de 123 millions de téléchargements en seulement son premier mois, et beaucoup de ces joueurs ont été déçus de voir qu’il n’y avait pas de multijoueur compétitif. Cependant, après une longue attente, Nintendo a finalement annoncé la date de sortie du moment où le multijoueur arrivera définitivement.

Le multijoueur a déjà fait partie de Mario Kart Tour via des tests bêta, mais le tout premier de ces participants exigeait un abonnement Gold Pass. Le deuxième test bêta ne nécessitait pas une telle fidélité au jeu, mais sa longévité était beaucoup trop courte.

Heureusement, après des mois et des mois d’attente, nous connaissons maintenant la date de sortie lorsque le multijoueur sera un ajout permanent.

Quand le multijoueur arrive-t-il sur Mario Kart Tour?

La date de sortie pour le moment où le multijoueur arrive sur Mario Kart Tour est le 9 mars à 04h00 GMT.

Comme ailleurs, la date de sortie multijoueur du Mario Kart Tour est le 8 mars à 20h00 HNP et 23h00 HNE.

C’est à ce moment-là que le multijoueur sera enfin disponible sur iOS et Android, et Nintendo déclare que vous pourrez rivaliser avec sept autres joueurs, qu’ils soient amis ou parfaits inconnus.

Vous n’avez pas besoin de vous prévaloir d’un abonnement Gold Pass pour profiter du luxe du multijoueur, vous n’avez donc pas à vous inquiéter de cette exigence dimanche / lundi.

Selon Eurogamer, les courses en ligne standard de Mario Kart Tour se rafraîchiront quotidiennement avec un «ensemble de règles du jeu en constante évolution».

Si le caractère aléatoire de cela ne vous semble pas attrayant, alors vous serez heureux d’apprendre que le jeu local devrait vous permettre de définir vos propres règles.

Bien que vous puissiez profiter du multijoueur gratuitement, il y aura des exclusivités Gold Pass telles que les options Gold Race.

Mario Kart Tour est disponible sur iOS et Android.

