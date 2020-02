Quand les employés de Komani se sont plaints d’être trop sales

Total RecallTotal RecallTotal Recall est un retour en arrière sur l’histoire des jeux vidéo à travers leurs personnages, franchises, développeurs et tendances.

J’ai lu récemment le nouveau livre Japansoft: An Oral History, et bien qu’il soit plein d’histoires très cool et intéressantes sur les premiers jours du développement de jeux japonais, il y a une histoire en particulier qui est ma préférée.

Le livre est un reconditionnement plus joli et plus concis de l’excellente série The Untold History of Japanese Game Developers de John Szczepaniak, avec quelques nouvelles interviews et une tonne d’anciennes anecdotes sur la façon dont certaines des plus grandes entreprises de jeux vidéo ont démarré.

Quoi qu’il en soit, mon préféré est de Konami, où Masaaki Kukino, qui au milieu des années 80 était un artiste de la société (il allait ensuite travailler chez SNK et produire King of Fighters XII et XIII) se souvient que le quartier général naissant de Konami était situé à un quartier qui a laissé ses employés un peu … enfin.

Autour du bâtiment de Konami, il y avait tant d’autres entreprises, comme des entreprises de vêtements. Les grands, comme World et Tasaki. Il y avait aussi un fabricant de lingerie féminine et ainsi de suite, donc les gens qui travaillaient pour eux étaient vraiment à la mode! Les employés de Konami étaient … Eh bien, ils ne s’habillaient pas aussi bien.

Donc, vous savez, Konami a parfois reçu des plaintes d’employés des entreprises environnantes! Nous étions un peu sales parce que nous étions tellement occupés que nous n’avons peut-être pas pris autant de bains que nous aurions dû.

Cela montre que les dangers du resserrement ne sont pas seulement son impact sur votre santé et vos relations. Dans le Japon des années 80, il y avait également des problèmes de décence publique.

Juste pour que vous le sachiez, les bureaux de Konami à l’époque étaient situés sur Port Island, une île artificielle au large des côtes de Kobe, et ressemblaient à ceci:

Le siège actuel de l’entreprise, quant à lui, situé au cœur de Tokyo, n’a pas le même problème:

Japansoft: An Oral History est maintenant disponible, et vous pouvez l’obtenir ici.

