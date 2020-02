Quand les serveurs Fortnite sont-ils de retour en ligne pour la saison 2? Énorme patch de 26 Go sur Xbox

Par James Billcliffe,

Jeudi 20 février 2020 09:20 GMT

Le temps d’arrêt du serveur pour le début de Fortnite Season 2 est maintenant opérationnel. Lorsque les serveurs Fortnite reviendront en ligne, nous serons au début d’une toute nouvelle saison.

Généralement, ces temps d’arrêt du serveur durent entre trois et quatre heures, mais peuvent également être beaucoup plus rapides. Cela signifie que nous attendez-vous à ce que Fortnite soit de retour en ligne vers 12 heures GMT, 13 heures CEST, 7 heures HE et 4 heures PT.

Bien qu’il y ait certainement des tonnes de surprises en magasin, ce dernier patch semble être un doozy, pesant 26 Go sur Xbox, entre 10-13 Go sur PS4 et entre 8-15 Go sur Nintendo Switch.

Le commutateur est de 8 à 15 Go. Cette mise à jour est GRANDE

– SiegeFNLeaks • Fortnite News & Leaks (@SiegeFNLeaks) 20 février 2020

Le compte Fortnite officiel a partagé des taquineries pour la nouvelle saison toute la semaine, et vous pouvez les trouver ici.

En plus des mises à jour pour la nouvelle saison, il y a aussi des changements à venir dans le mode Team Rumble. Il s’agit notamment de désactiver le matchmaking basé sur les compétences et d’augmenter le nombre d’éliminations à 125.

Jusqu’à la fin du temps d’arrêt du serveur, consultez le dernier tweet du compte Fortnite pour vous préparer à l’action:

L’île a été reprise par des agents secrets – membres de Ghost and Shadow. Allez-vous rejoindre le combat? pic.twitter.com/dmUiUyxWM2

– Fortnite (@FortniteGame) 20 février 2020

Pour plus d’informations sur la nouvelle bande-annonce de Fortnite Season 2, consultez notre page ici.

