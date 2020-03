Quand Nintendo Switch sera-t-il réapprovisionné? Pourquoi est-il vendu partout? – HITC

Ceux qui espèrent acheter une Nintendo Switch se demandent quand elle sera réapprovisionnée et se demandent également pourquoi elle a apparemment été vendue partout.

La Nintendo Switch est actuellement l’une des consoles les plus recherchées grâce à la sortie d’Animal Crossing New Horizons ainsi qu’à cause de la pandémie actuelle qui nous oblige tous à rester à l’intérieur et – tout au plus – dans notre jardin. Cela a entraîné la vente de la console à peu près partout, ce qui a également amené des vendeurs tiers à vendre à des prix ridiculement gonflés. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir quand la console se réapprovisionnera exactement, vous découvrirez ici pourquoi elle est épuisée presque partout.

Bien qu’elle ait ses limites, la Nintendo Switch est une console vénérée aux côtés de la PS4 et de la Xbox One en raison de son incroyable éventail d’exclusivités telles que Breath Of The Wild, Super Smash Bros.Ultimate et – bien sûr – Animal Crossing New Horizons. Il y a eu des rumeurs d’une variante pro en cours d’élaboration, mais le PDG de Nintendo a confirmé qu’un nouveau modèle Switch ne sortira pas en 2020.

Hélas, bien qu’il n’y ait pas de nouveau modèle de Switch qui sortira cette année, il est pratiquement impossible pour les joueurs d’acheter la Nintendo Switch principale en ce moment, car il est épuisé un peu partout. À moins que vous ne vouliez payer un prix ridicule pour acheter auprès d’un vendeur tiers, votre seul espoir est d’attendre un réapprovisionnement.

Quand le Nintendo Switch sera-t-il réapprovisionné?

Il est impossible de savoir exactement quand les magasins réapprovisionneront la Nintendo Switch.

Il y a eu des prédictions éclairées faites en ligne qu’un réapprovisionnement pour la Nintendo Switch pourrait prendre un mois, mais il est également plausible que l’attente puisse être plus courte.

Dans une déclaration au Hollywood Reporter, Nintendo a déclaré que «le matériel se vend dans divers magasins aux États-Unis, mais que d’autres systèmes sont en cours de réalisation». Ce sentiment a été repris dans une déclaration presque identique à Gamespot.

Slashgear note que le Nintendo Switch Lite est en cours de réapprovisionnement sur Amazon le 14 avril, mais il n’y a aucun avis de réapprovisionnement pour la version principale de la console.

Quant à savoir pourquoi les réapprovisionnements chez Amazon prendront un certain temps, c’est parce qu’Amazon n’accepte pas que des articles non essentiels soient expédiés à leur entrepôt avant le 5 avril. C’est parce qu’ils accordent actuellement la priorité à la nourriture et aux fournitures médicales.

Pourquoi la Nintendo Switch est-elle vendue partout?

La principale raison pour laquelle la Nintendo Switch est vendue presque partout est à cause de la pandémie de coronavirus.

Bloomberg a estimé en février que la Nintendo Switch serait vendue presque partout en avril, et cette prédiction s’est manifestement matérialisée.

Quant à savoir pourquoi Bloomberg était si sûr, ils ont rapporté qu’une «offre limitée de composants en provenance de Chine affectait la production d’une usine de partenaires de montage Nintendo au Vietnam».

Ils ont noté que c’était l’emplacement utilisé pour construire des consoles pour les États-Unis, ce qui signifiait qu’une «pénurie de composants ce mois-ci affecterait les unités Switch prévues pour l’arrivée en avril, après que les stocks existants et les expéditions actuelles de la console se soient vendus».

Bien que l’attente d’une console Nintendo Switch agonise avec le monde lors du verrouillage, il vaut mieux attendre qu’ils soient réapprovisionnés, car les prix de 500 $ de vendeurs tiers sont obscènes et n’en valent pas la peine. Soit cela, soit vous pouvez essayer d’obtenir un Switch Lite pendant qu’ils restent en stock.