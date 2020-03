Quand Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX sort-il? – HITC

Tout ce que vous devez savoir lorsque Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX sortira.

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX n’a ​​été annoncé que sur Pokémon Nintendo Direct en janvier, et il est déjà sur le point de sortir et d’être disponible pour jouer. Le remake a reçu des critiques largement positives malgré certaines critiques concernant sa maladresse, et vous découvrirez ici tout ce que vous devez savoir à sa sortie.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est un robot de donjon dans lequel vous devenez réellement un Pokémon. Et le Pokémon que vous devenez dépend des réponses que vous fournissez dans un test de personnalité soigné – un meilleur que les dizaines que nous jouons tous sur nos téléphones lorsqu’ils s’ennuient.

Pour vous aider à vous préparer pour le remake à venir, vous découvrirez ci-dessous quand il sortira et s’il y a des bonus de précommande.

Quelle est la date de sortie de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX?

La date de sortie de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX n’a ​​pas été annoncée.

Cependant, selon la page d’assistance de Nintendo (via Newsweek), tous les titres propriétaires devraient être publiés à 00h00 HE à la date de sortie du jeu.

Cela signifie que Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX devrait être jouable à 00h00 HNE le 6 mars.

Quant au moment où vous devriez être en mesure de précharger le jeu, Nintendo note qu’une version non jouable du jeu sera préchargée sur votre système au moment de votre commande.

Au lieu de pouvoir jouer au jeu le plus tôt possible via le Nintendo eShop, vous pouvez également obtenir Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX le 6 mars dans les vitrines courantes telles qu’Amazon et GAME.

Bonus de précommande Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX

Il n’y a pas de bonus de précommande pour Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX.

Nintendo ne propose pas non plus d’édition spéciale ou de luxe, donc la seule copie que vous pouvez acheter sur le Nintendo eShop est une version standard à 49,99 £.

Vous pouvez le précommander sur le Nintendo eShop ou en cliquant ici.