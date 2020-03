Quand pouvez-vous télécharger sur PS4 et Xbox One? – HITC

Capcom

Un initié aurait divulgué la date de sortie du moment où les fans pourront télécharger la démo Resident Evil 3 Remake sur PS4 et Xbox One.

Le remake de Capcom’s Resident Evil 3 Nemesis approche à grands pas car sa date de sortie est le 3 avril. La bande-annonce a été révélée lors d’un état des lieux en décembre, et Capcom a récemment annoncé qu’il y aurait une démo similaire à celle qu’ils avaient fournie avant le lancement de Resident Evil 2 en 2019. Bien qu’aucune date de sortie n’ait été officiellement fournie pour cette prochaine exemple, un initié aurait divulgué lorsque les joueurs de PlayStation 4 et Xbox One pourront le télécharger à partir de leurs magasins numériques respectifs.

Plutôt que d’être un remake solo similaire au concurrent du jeu de l’année Resident Evil 2, le remake de Resident Evil 3 de Capcom comprendra un mode multijoueur gratuit appelé Résistance.

Cependant, l’attraction principale est sans aucun doute l’expérience en solo avec Jill Valentine and co., Et les joueurs auraient bientôt la possibilité de télécharger une démo sur PS4 et Xbox One.

Quelle est la date de sortie de la démo Resident Evil 3 Remake?

La date de sortie de la démo de Resident Evil 3 Remake serait le 20 mars.

Cette supposée date de sortie est une gracieuseté de Dusk Golem, AestheticGamer, qui a fourni la date susmentionnée lors de la réponse à une requête sur Twitter.

Selon Wccftech, Dusk Golem a été parmi le premier groupe de personnes à divulguer des informations précises sur le remake de Resident Evil 3.

Cependant, quelle que soit leur fiabilité, la date de sortie n’a pas été officiellement annoncée par Capcom, ne la traitez donc pas comme une information concrète.

Comment télécharger la démo de Resident Evil 3 Remake sur PS4 et Xbox One

Vous pourrez télécharger la démo Resident Evil 3 Remake sur PS4 et Xbox One à partir de leurs magasins numériques respectifs.

Que la démo de Resident Evil 3 Remake soit disponible le 20 mars ou peu de temps après, vous pourrez télécharger la démo sur PS4 et Xbox One en la recherchant simplement dans le PSN ou la boutique Microsoft.

La démo de Resident Evil 2 avait une limite de temps, il est donc possible que Capcom puisse imposer des restrictions similaires.

Cependant, il s’agit purement de spéculations car aucun détail de gameplay de la démo n’a été annoncé, nous devrons donc simplement attendre et voir.

