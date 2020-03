Quand pouvez-vous télécharger Warzone sur PS4, Xbox One et PC? – HITC

Tout ce que vous devez savoir lorsque vous pouvez télécharger Warzone pour Call Of Duty Modern Warfare sur PS4, Xbox One et PC.

Après des mois de chargement d’écran et de fuites de cartes, Activision et Infinity Ward ont finalement fait une annonce officielle du pire secret gardé de l’histoire de Call Of Duty, Warzone, hier, avec une date de sortie imminente. Vous découvrirez ici quand vous pouvez le télécharger sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Comme déjà mentionné, Warzone pour Call Of Duty Modern Warfare avait été divulgué à plusieurs reprises bien avant l’annonce officielle d’Activision hier. En fait, quelques heures avant l’annonce de l’éditeur, tout le monde sur Internet avait déjà vu une vidéo d’impressions de gameplay prématurément publiée qui avait pratiquement gâché toutes ses fonctionnalités.

Cependant, alors que les publicités sur Twitch et la vidéo d’impressions de gameplay susmentionnées avaient gâché la grande révélation d’Activision, au moins l’expérience Battle Royale sort très bientôt, les joueurs pouvant la télécharger sur PS4, Xbox One et PC en quelques heures seulement .

Quand pouvez-vous télécharger Warzone sur PS4, Xbox One et PC?

Les joueurs PS4, Xbox One et PC pourront télécharger Warzone à 15h00 GMT.

Comme ailleurs, Warzone pourra être téléchargé aux heures de 08:00 PST, 11:00 EST et le 11 mars à 02:00 AET.

Ces temps ci-dessus concernent strictement les joueurs PS4, Xbox One et PC qui possèdent Call Of Duty Modern Warfare.

Vous n’avez pas besoin de Call Of Duty Modern Warfare pour jouer à Warzone car il s’agit d’un téléchargement autonome gratuit, mais vous ne pourrez le télécharger que dans les cas suivants:

19h00 GMT

12:00 PST

15h00 HNE

06h00 AET – 11 mars

Quelle est la taille de téléchargement pour Warzone?

La taille de téléchargement de Warzone est de 18 à 22 Go pour les joueurs qui possèdent déjà Call Of Duty Modern Warfare sur PS4, Xbox One ou PC.

Pendant ce temps, la taille de téléchargement de Warzone est de 80 à 101 Go pour ceux qui le téléchargent en tant que titre autonome.

Vous pourrez télécharger Warzone à partir du magasin respectif de votre plate-forme (c’est-à-dire PSN, Microsoft ou Battle.net).

Quant à ceux qui possèdent déjà Modern Warfare, après avoir téléchargé la mise à jour Warzone apparaîtra simplement à la place de Classified.

