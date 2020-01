Quand prévoyez-vous que le prochain Direct général atterrira?

Nous n’avons pas eu de Nintendo Direct général depuis septembre de l’année dernière, et nous avons à peine une idée de ce que Nintendo a prévu après le lancement d’Animal Crossing: New Horizons en mars. Avec des rumeurs qui volent, des dates de sortie imminentes et deux Directs spécifiques à la série qui se produisent au cours des deux dernières semaines, nous pouvons tous ressentir bientôt un nouveau Direct large qui expose les plans de Nintendo pour les premiers mois de ce qui devrait être une année très chargée . Cela pourrait même arriver cette semaine, ou Nintendo pourrait finir par nous enchaîner bien en février. Je suis assez confiant dans l’évidence – que nous n’aurons pas à attendre mars – mais au-delà, c’est de la conjecture. Quand prévoyez-vous que le prochain Direct aura lieu?

Je me sens plutôt bien la semaine prochaine, même si aucune date particulière ne me surprendrait. Sans aucune sortie au coin de la rue, il est difficile de déterminer un jour où un Direct devrait se produire, mais avec les récentes rumeurs de ports Wii U et de relances Paper Mario flottant, ça doit être bientôt, non? Sinon, je pense qu’un peu de distance entre le récent Pokémon et Super Smash Bros.Ultimate Directs pourrait être une bonne chose, à moins que Nintendo ne préfère capitaliser alors que tout le monde bourdonne encore sur les deux dernières annonces. De mon point de vue, ces deux dernières Directs axées sur la série signifient que Nintendo n’a pas non plus assez à dire pour un Direct général, donc ils espacent leurs nouvelles en courtes rafales et il faudra un certain temps avant d’obtenir le prochain gros, ou ils ont tellement de choses à montrer qu’ils doivent faire en sorte que certaines annonces soient prises en charge séparément. Je suis sûr que nous espérons tous pour ce dernier, mais il est si difficile de lire ce qu’ils prévoient.

Quand pensez-vous que la prochaine Nintendo Direct arrivera? Sur quoi basez-vous cette supposition? Si tout va bien, il atterrit, bien, dès que possible, mais rien ne me surprendra à ce stade. Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires.