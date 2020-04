Quand se termine la chasse aux œufs Roblox 2020? Voici combien de temps ça dure! – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur la durée de la chasse aux œufs Roblox 2020 et sur la date de sa fin.

La chasse aux œufs Roblox 2020 a commencé il y a une semaine le 7 avril et c’est un événement qui demande aux joueurs de trouver 49 œufs à travers un nombre égal de jeux uniques. Cependant, comme il s’agit d’une occasion à durée limitée, de nombreux fans s’inquiètent de la durée prévue de l’événement avant de se terminer.

Alors que certains œufs sont plus faciles à trouver comme le despacito araignée et la station de ski, il y en a d’autres qui sont plus ennuyeux comme le Plane Crazy et le horriblement mauvais Flop. Bien que les deux derniers soient extrêmement irritants grâce à des commandes maladroites et à d’autres obstacles, vous devrez trouver et récupérer chaque œuf si vous souhaitez atteindre le grand prix exclusif, FaberEgg.

Si vous vous demandez combien de temps il vous reste pour collecter les 49 œufs, vous découvrirez ci-dessous la date de fin de la chasse aux œufs Roblox 2020.

Combien de temps dure la chasse aux œufs Roblox 2020?

La Roblox Egg Hunt 2020 dure trois semaines.

Il a commencé le 7 avril et prendra fin le mardi suivant.

Pendant la durée de l’événement, vous devrez parcourir les paysages de 49 jeux Roblox uniques pour trouver et collecter chaque œuf pour obtenir le grand prix.

Non seulement cela, mais obtenir chaque œuf vous récompensera également avec une quantité égale de chapeaux uniques pour votre avatar.

Quand se termine la chasse aux œufs Roblox 2020?

La chasse aux œufs Roblox 2020 se termine le 28 avril.

Une fois la chasse aux œufs Roblox 2020 terminée, vous ne pourrez pas trouver et récupérer les œufs que vous avez manqués dans certains jeux.

Vous pouvez trouver une liste de chaque jeu participant avec un œuf en cliquant ici.