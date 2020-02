Quand sortira la nouvelle opération Void Edge pour Rainbow Six Siege? Explication de la feuille de route de la cinquième année! – HITC

Un aperçu de la date à laquelle la nouvelle opération Void Edge devrait sortir pour Rainbow Six Siege, ainsi qu’une explication de sa feuille de route pour la cinquième année.

Ubisoft a récemment annoncé que Rainbow Six Siege sera un titre de lancement pour la PS5 et la Xbox Series X, mais avant qu’il n’atteigne les consoles de nouvelle génération, son année 5 aura déjà commencé. Vous trouverez ici la date de sortie de la nouvelle opération Void Edge, ainsi que tout ce qui a été révélé dans la feuille de route de la cinquième année.

L’un des aspects les plus attrayants de Rainbow Six Siege Year 5 est son skin Lara Ash Croft Elite qui représente Tomb Raider bien mieux que n’importe quel jeu Square Enix récent.

Cependant, en plus de cette renaissance d’un Tomb Raider qui est en fait élégant, cool et plus grand que nature, il y a aussi beaucoup plus à attendre comme le révèle la feuille de route de l’an 5.

Feuille de route de Rainbow Six Siege Year 5

Les feuilles de route des années 5 et 6 pour Rainbow Six Siege ont été révélées.

Les détails sur l’année 6 sont naturellement plus rares, donc cet article se concentrera strictement sur la feuille de route de l’année 5 pour Rainbow Six Siege.

L’année 5 sera une année de transition pour Ubisoft vers le nouveau modèle saisonnier qu’ils prévoient d’implémenter pleinement dans l’année 6, donc l’année 5 sera à moitié familière et à moitié nouvelle dans sa version de contenu.

Année 5 Saison 1:

Année 5 Saison 2:

Année 5 Saison 3:

Année 5 Saison 4:

Rainbow Six Siedge Operation Void Edge – nouveaux opérateurs

Deux nouveaux opérateurs de l’opération Void Edge de Rainbow Six Siege seront Iana et Oryx.

L’opératrice Iana est un attaquant qui peut déployer un clone utilisable d’elle-même, tandis qu’Oryx est un défenseur musclé qui peut Remah Dash contre les ennemis et les murs.

Vous trouverez ci-dessous la description d’Ubisoft pour chaque opérateur:

Iana

«Née sous une étoile de bon augure, la spécialiste Nienke« Iana »Meijer a toujours su qu’elle mettrait les pieds dans un autre monde. Rêveuse consommée et pragmatique pratiquée, son plus grand défi a été de convaincre le monde que ses envolées fantaisistes sont non seulement possibles, mais pratiques… »

Oryx

“Bien que son passé reste un mystère, le cadeau de Saif” Oryx “Al Hadid est d’une extraordinaire finesse. Sans prétention au quotidien, il est capable de prouesses physiques longtemps considérées comme impossibles. Calme, recueilli, mais impénétrable, il incarne l’axiome selon lequel les eaux calmes coulent, en effet, en profondeur… »

Quand sortira la nouvelle Operation for Rainbow Six Siege?

La nouvelle opération Void Edge pour Rainbow Six Siege devrait sortir en mars 2020 au début de l’année 5.

Aucune date de lancement concrète n’a été annoncée au moment de la rédaction, mais il s’agit de la fenêtre de sortie pour le moment où la nouvelle opération devrait sortir comme partagée par Ubisoft.

Ubisoft note en outre que les propriétaires de pass de l’année 4 seront récompensés par 600 crédits R6, ainsi que deux packs Alpha légendaires et trois Epic Alpha pour le renouvellement de leur pass pour la cinquième année.

