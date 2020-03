Quand Teamfight Tactics arrive-t-il sur iOS et Android? – HITC

Riot Games

Les fans veulent connaître l’heure de sortie de TFT mobile afin de savoir quand télécharger Teamfight Tactics sur iOS et Android.

Il avait déjà été annoncé en janvier que Teamfight Tactics atterrirait sur mobile dans le courant du mois de mars. Cependant, depuis que cette fenêtre de sortie a été donnée, Riot Games a depuis révélé la date à laquelle il arrivera sur iOS et Android. Et cela a amené les fans à connaître l’heure exacte de sortie du moment où le TFT sera disponible au téléchargement.

Teamfight Tactics est un autobattler qui compterait plus de 80 millions de joueurs depuis son lancement l’an dernier. Ce sera le tout premier jeu mobile de Riot lorsqu’il arrivera sur iOS et Android, et il est probable que nous verrons plus de titres de Riot Games faire la transition en tant que co-fondateur et co-président, Marc Merill, a déclaré que TFT Le mobile est «le premier des nombreux efforts multiplateformes que les joueurs verront cette année» (via Dexerto).

Avec Teamfight Tactics proche de sa sortie sur iOS et Android, vous découvrirez ci-dessous quand il sera disponible sur mobile.

Spécifications Teamfight Tactics pour iOS et Android

Teamfight Tactics (TFT) sort sur iOS et Android, mais votre appareil doit respecter les spécifications minimales pour que vous puissiez en profiter.

Vous trouverez ci-dessous les spécifications minimales de ces appareils mobiles gracieuseté d’IGN:

iOS

Ne prend en charge que l’iPhone 6s et supérieur

Android

Android OS 7 ou supérieur

Doit avoir 1,5 Go de RAM ou plus

Un chipset de variété 64 bits ou supérieur

ABI de téléphone de type arm64-v8a ou x86_64

Téléphone OpenGL ES version 3.0 ou supérieure

Teamfight Tactics crossplay entre mobile et PC

Teamfight Tactics (TFT) sur mobile proposera un jeu croisé avec PC.

Alors que TFT Mobile permettra aux fans de jouer avec des joueurs PC, le jeu croisé ne serait pas disponible en Chine ou en Asie du Sud-Est.

Bien qu’il s’agisse en fin de compte d’une expérience gratuite que vous pourrez apprécier au prix de nada, il y aura du contenu disponible à l’achat.

Et, en plus de ce qui précède, le jeu sera lancé avec le pack TFT Set 3 Galaxies qui n’était auparavant disponible que via l’environnement de bêta public de League Of Legends (PBE).

Heure de sortie de TFT mobile: Quand Teamfight Tactics arrive-t-il sur iOS et Android?

Aucune date de sortie n’est annoncée pour Teamfight Tactics (TFT) sur iOS et Android, mais il sera lancé le 19 mars avec le pack TFT Set 3 Galaxies.

Ce pack TFT Set 3 Galaxies était auparavant uniquement disponible via PBE, mais il serait arrivé sur le serveur en direct de Riot Games le 18 mars.

Bien qu’il n’y ait pas d’heure de sortie officielle pour le moment où Teamfight Tactics atterrira sur iOS et Android, Newsweek a émis l’hypothèse que 06:00 EST est une possibilité, mais qu’elle pourrait également être aussi tôt que minuit dans votre fuseau horaire local.