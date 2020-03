Quand Warzone (Battle Royale) arrive-t-il dans Modern Warfare? La date de sortie de mars taquinée dans le jeu? – HITC

Activision

Une date de sortie en mars pour le mode Battle Royale de Call Of Duty Modern Warfare, Warzone, a peut-être été publiée dans le jeu.

Tout le monde a parlé et demandé depuis le lancement de Call Of Duty Modern Warfare Saison 2 est le mode Battle Royale. Il y a eu d’innombrables fuites avant cette deuxième saison, y compris les écrans de chargement et sa carte, et il y a également eu une douzaine de rapports sur sa date de sortie supposée. Cependant, bien que personne ne puisse confirmer pour l’instant quand Warzone arrive définitivement dans Modern Warfare, le jeu semble taquiner une date de sortie qui approche à grands pas en mars.

Il y a eu plusieurs fuites de Battle Royale au cours de la saison 2 de Call Of Duty Modern Warfare, telles que les joueurs ont pu visiter la carte Warzone taquinée dans la cinématique d’ouverture. Cependant, à part cela, il n’y a rien de concret à propos de sa date de sortie, car des rumeurs antérieures l’avaient annoncé pour février.

Bien que nous ne puissions toujours pas dire avec certitude quand Battle Royale arrivera à Modern Warfare, ce que nous pouvons regarder est quelques taquineries spéculées dans le jeu qui impliquent une date de sortie très soudaine en mars.

Quand le mode Battle Royale, Warzone, arrivera-t-il dans Call Of Duty Modern Warfare?

Selon les rumeurs, le mode Battle Royale, Warzone, arriverait dans Call Of Duty Modern Warfare le 3 mars.

Cependant, il y a aussi des spéculations selon lesquelles le mode Battle Royale pourrait arriver à Modern Warfare le 10 mars à la place.

En ce qui concerne l’origine de la rumeur du 3 mars, le compte Twitter de Call Of Duty Warzone News a mis au jour certains indices possibles dans le jeu.

Selon le profil Twitter, la nouvelle carte Bazar comprend une carte vierge avec 03/03 en dessous.

Cet indice supposé n’est pas très rassurant car la “carte vierge” ne ressemble pas du tout à une carte. Bien que cela ne soit naturellement pas suffisant pour que vous mettiez votre chapeau en papier d’aluminium, leur autre «indice» est la carte Picaddily avec une affiche de film faisant la promotion d’un film de fiction nommé Warbeast pour le 3 mars.

Warzone. Warbeast. Hmm.

Bien que Warzone arrivera à Modern Warfare demain serait très excitant, le joueur TheGamingRevolution pense qu’il arrivera plutôt le 10 mars.

DigitalTrends note qu’il y a eu des rumeurs selon lesquelles Warzone serait un titre autonome et gratuit, ils ont donc spéculé que le mode Battle Royale pourrait entrer en accès anticipé pour les joueurs de Modern Warfare le 3 mars avant de sortir complètement sept jours plus tard.

Au moment de l’écriture, tout ce qui précède est de la pure spéculation plutôt que quelque chose de concret. La date de sortie de Warzone n’est pas confirmée, alors ne soyez pas trop excité car vos espoirs pourraient facilement être jetés dans les toilettes demain.

