Quantic Dream devient un studio indépendant

Le studio Quantic Dream a été fondé il y a 23 ans, célèbre pour ses jeux PlayStation autrefois exclusifs. Aujourd’hui, qui est une journée très spéciale pour le développeur, elle en a profité pour lui communiquer qu’à partir de maintenant elle aura également les fonctions de distributeur.

À travers une déclaration commémorative, Quantic Dream a annoncé qu’après 23 ans de sa fondation et en collaboration avec plusieurs distributeurs, il se chargera de la publication de ses titres. Avec cette décision, l’entreprise tentera de soutenir les projets des développeurs et d’en faire une réalité sans compromettre la vision des créateurs.

«Cette nouvelle société nous permettra de prendre des décisions en toute indépendance et de profiter des opportunités technologiques et stratégiques de la prochaine génération de plateformes. Cela nous permettra également d’aider d’autres développeurs en leur fournissant des investissements et un soutien au développement afin qu’ils puissent exprimer pleinement leurs talents. Nous voulons soutenir les créateurs de projets originaux et les aider à réaliser leur vision et offrir des expériences innovantes et de qualité », a déclaré l’étude.

Avec cela, Quantic Dream cherchera à maintenir sa liberté et à parier sur des projets qui aspirent à être plus ambitieux et à relever de nouveaux défis. “Nous voulons trouver de nouveaux horizons, garder notre passion vivante et continuer avec l’idée de créer des jeux différents”, a expliqué le développeur.

Comme vous pouvez le constater, l’étude vient de révéler qu’elle s’aventurera dans la publication de jeux non seulement d’entre eux, mais aussi d’autres études qui ont des projets intéressants et qui attirent leur attention. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils cesseront de produire de nouvelles expériences, puisque Il a précisé qu’ils continueront d’être le studio “différent, curieux, passionné et sincère”, qui continuera à croire à l’expression artistique par l’interactivité.

Comme vous vous en souvenez, il y a quelques mois, Quantic Dream a révélé qu’ils avaient conclu un accord avec NetEase Games, avec lequel ils cherchaient à créer des titres en ligne et à les distribuer dans le monde entier. La société chinoise a acheté une petite partie de l’étude, ce qui a assuré qu’elle continuerait à fonctionner de manière indépendante et, apparemment, cela pourrait être les premières conséquences de l’alliance. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Quantic Dream si vous consultez cette page.

