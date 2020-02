Quantic Dream publie lui-même son jeu à l’avenir

Le studio de jeux français Quantic Dream a annoncé son indépendance et publiera lui-même ses futures sorties.

Dans un article de blog célébrant le 23e anniversaire de la société, le développeur a déclaré qu’il avait maintenant suffisamment d’argent et d’influence pour sortir ses propres jeux. La firme a vu des investissements de la société chinoise de technologie et de divertissement NetEase au début de 2019. Quantic Dream dit également qu’il veut également sortir des titres d’autres studios.

“Cette nouvelle entreprise nous permettra de prendre des décisions en toute indépendance et de saisir les opportunités technologiques et stratégiques des plateformes de nouvelle génération”, a écrit Quantic Dream.

“Cela nous permettra également d’aider d’autres développeurs, en fournissant un soutien à l’investissement et au développement, afin qu’ils puissent exprimer pleinement leurs talents. Nous voulons soutenir les créateurs de projets originaux et les aider, à leur tour, à réaliser leur vision et à offrir une qualité, des expériences révolutionnaires.

“C’est plus qu’une évolution – c’est une transformation. Nous le faisons pour préserver notre liberté et notre indépendance, pour continuer à travailler sur des projets innovants et encore plus ambitieux, pour relever de plus grands défis et pour créer l’inattendu. Quantic Dream ne jamais être juste un autre studio. Nous voulons faire face à de nouveaux horizons, garder notre passion vivante et continuer à faire confiance à l’idée de créer des jeux différents. “

En 2018, des rapports ont fait état de la culture de travail toxique de Quantic Dream, des allégations que le studio a démenties. Le studio a poursuivi en justice des sites de médias français qui ont rendu compte de l’incident, mais a perdu deux procès contre d’anciens employés.