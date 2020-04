Quantum Error aura un gameplay et une atmosphère similaires à ceux de Dead Space

Il y a peu de jeux qui sont confirmés pour la PlayStation 5, l’un d’eux est le jeu d’horreur Quantum Error, dont on sait peu. Heureusement, aujourd’hui, plus de détails ont été révélés sur son gameplay et la meilleure chose pour les amateurs de jeux de suspense et d’horreur est qu’il s’agira d’un mélange entre Dead Space et DOOM 3.

Dans une interview avec GamingBolt, le développeur TeamKill Media a mentionné que le système de jeu sera basé sur le genre de jeu de tir à la première personne, mais il aura également une dose de puzzles, donc ils considèrent qu’il s’agit d’une combinaison de la série d’horreur Dead Space. et DOOM 3. Selon les développeurs Dakoda Jones et Micah Jones, le joueur se mettra dans la peau d’un pompier qui fera de ses compétences la mécanique principale du jeu, qui sera un FPS plus lent.

“Nous prévoyons d’avoir des puzzles qui vous obligent à utiliser une barre Halligan pour vous faire de la place dans certaines zones, choses ou pièces qui, si elles ne sont pas ventilées, exploseront si la porte n’est pas ouverte, auquel cas vous devrez gérer les niveaux d’oxygène”, ont-ils expliqué. les développeurs.

L’erreur quantique n’utilisera pas les alertes de saut

Comme vous pouvez déjà le voir dans la bande-annonce que le développeur a partagée, Quantum Error mettra également l’accent sur le suspense. Le titre aura un FPS comme système de jeu principal, mais l’aspect suspensif sera également très important, puisque TeamKill Media promet de ne pas le baser sur des alertes soudaines (sautes de peur) ou d’autres ressources “bon marché” pour provoquer la peur, mais construira le l’atmosphère d’une manière plus élaborée.

«Avec Quantum Error, nous avons d’abord opté pour la mécanique de tir, car c’est le gameplay principal impliqué; cependant, en termes de construction de l’aspect horreur du jeu, cela se fera de manière à promouvoir l’atmosphère plus que tout ce qui est scénarisé. Aucune peur soudaine [jump scares] ou une autre chose bon marché comme ça. Toute l’atmosphère du jeu sera l’incarnation de l’étrange », a déclaré TeamKill Media.

Jusqu’à présent, que pensez-vous de ce jeu d’horreur? Êtes-vous intéressé par cette expérience? Dites-le nous dans les commentaires.

L’erreur quantique devrait toucher PlayStation 4 et également PlayStation 5; Cependant, le développeur ne sait pas si ce sera l’une des premières gammes de la console de prochaine génération de Sony. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

.