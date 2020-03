Qu’arrivera-t-il à EVO 2020? Les organisateurs mettent à jour les informations

L’industrie du jeu vidéo, en termes d’événements, a été l’une des plus touchées par la crise des coronavirus, dans la mesure où l’E3 2020 a été annulé. Compte tenu de la période pendant laquelle les phases de contagion les plus avancées sont estimées, il pourrait y avoir la possibilité que les événements prévus pour juillet et août aient lieu et que EVO 2020 puisse être l’un d’entre eux.

Au milieu de la vague d’annulations qui a eu lieu en raison du coronavirus, beaucoup se demandent ce qui va arriver à EVO 2020, l’édition de l’événement du tournoi de jeux de combat le plus important de l’année. Eh bien, aujourd’hui, les organisateurs d’EVO ont rapporté via leur compte Twitter officiel que les plans autour de l’événement sont toujours en cours malgré la situation sanitaire qui prévaut dans le monde.

En ce sens, ils ont noté que l’EVO 2020 devait toujours avoir lieu du 31 juillet au 2 août à Mandalay Bay à Las Vegas, Nevada, tant qu’il serait rouvert. De même, les organisateurs ont indiqué qu’ils surveillent constamment les communiqués des organisations de santé et des gouvernements locaux. Enfin, la possibilité d’annulation a été laissée ouverte et dans le cas où cela se produirait, les billets seront remboursés.

