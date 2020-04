Quatre nouveaux esprits de croisement d’animaux rejoindront Smash Bros.Ultimate plus tard cette semaine

Obtenez-les pendant que vous le pouvez

par Liam Doolan Il y a 2 heures

C’est devenu une tradition pour Nintendo de sortir de nouveaux esprits Super Smash Bros.Ultimate chaque fois que le dernier jeu arrive, et cette fois-ci, ce n’est pas différent. Pour célébrer le lancement de Animal Crossing: New Horizons sur le Switch, il y aura un total de quatre nouveaux esprits thématiques à gagner plus tard cette semaine.

Comme vous pouvez le voir, il y a C.J., Orville et Wilbur, Daisy Mae et Flick. Cet événement commence ce vendredi 3 avril et durera cinq jours au total. Participerez-vous? Faites le nous savoir.

【ス ピ リ ッ ツ イ ベ ン ト】 あ つ ま れ ど う ぶ つ の ス ピ リ ッ ツ

出現 ス ピ リ ッ ツ そ の 4

ス ピ リ ッ ツ 名 : ウ リ

種類 : サ ポ ー タ ー

階級 : NOVICE

ス キ ル : リ ッ プ ス テ ッ キ 持 ち 込 み

出典 : ど う ぶ つ の 森 シ リ ー ズ # ス マ ブ ラ SP pic.twitter.com/pIZsDShWmd— 大乱 闘 ス マ ッ シ ュ ブ ラ ザ ー ズ 【ス マ ブ ラ 公式】 (@SmashBrosJ, 2020)

【ス ピ リ ッ ツ イ ベ ン ト】 あ つ ま れ ど う ぶ つ の ス ピ リ ッ ツ

出現 ス ピ リ ッ ツ そ の 3

ス ピ リ ッ ツ 名 : レ ッ ク ス (ど う ぶ つ の 森)

種類 : ア タ ッ カ ー

階級 : ESPOIR

ス キ ル : 投 げ 強化

出典 : ど う ぶ つ の 森 シ リ ー ズ # ス マ ブ ラ SP pic.twitter.com/JXXr5KI3Nu— 大乱 闘 ス マ ッ シ ュ ブ ラ ザ ー ズ 【ス マ ブ ラ 公式】 (@SmashBros, J 2020)

【ス ピ リ ッ ツ イ ベ ン ト】 あ つ ま れ ど う ぶ つ の ス ピ リ ッ ツ

出現 ス ピ リ ッ ツ そ の 1

ス ピ リ ッ ツ 名 : モ ー リ ー & ロ ド リ ー

種類 : サ ポ ー タ ー

階級 : ACE

ス キ ル : 無 傷 で 攻 撃 & 速度 強化

出典 : ど う ぶ つ の 森 シ リ ー ズ # ス マ ブ ラ SP pic.twitter.com/PdFC27HTs2— 大乱 闘 ス マ ッ シ ュ ブ ラ ザ ー ズ 【ス マ ブ ラ 公式】 (@SmashBrosJ, 2020)

【ス ピ リ ッ ツ イ ベ ン ト】 あ つ ま れ ど う ぶ つ の ス ピ リ ッ ツ

出現 ス ピ リ ッ ツ そ の 2

ス ピ リ ッ ツ 名 : ジ ャ ス テ ィ ン

種類 : サ ポ ー タ ー

階級 : ESPOIR

ス キ ル : ア イ テ ム 引 き 寄 せ

出典 : ど う ぶ つ の 森 シ リ ー ズ # ス マ ブ ラ SP pic.twitter.com/GA2slmWIaN— 大乱 闘 ス マ ッ シ ュ ブ ラ ザ ー ズ 【ス マ ブ ラ 公式】 (@SmashBros, J 2020)

[source japanesenintendo.com]

