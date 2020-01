Quatre trackers de sommeil pour vous garder les yeux brillants et Bushytailed

Bienvenue au 21e siècle, où nos médias sociaux suivent nos habitudes, nos montres comptent nos pas quotidiens et divers gadgets surveillent chacun de nos mouvements pendant que nous dormons. La prochaine chose que vous savez, les voitures seront autonomes et nous n’aurons même pas besoin de toucher le volant!

Oh, attendez…

Sérieusement, les gadgets nous ont rendu la vie plus facile à bien des égards, surtout en ce qui concerne notre santé. Les trackers de sommeil ont bondi en 2019 et ne montrent aucun signe de ralentissement au cours de la nouvelle décennie. Pourquoi? Nous vivons à une époque où la bousculade est la norme et le repos bien mérité est une chose convoitée. Les trackers du sommeil quantifient les données que nous ne pouvons pas voir pendant le sommeil et nous aident à doubler cette période de récupération très importante.

Mais, il y a aussi un million d’options de nos jours. Voici quatre de nos trackers de sommeil préférés en 2020.

L’anneau

Si vous recherchez un aperçu complet de ce qui se passe pendant que vous dormez, l’anneau Oura vous couvre. L’anneau suit une variété de fonctionnalités telles que l’efficacité du sommeil, le sommeil profond, la température corporelle, la fréquence respiratoire et même les calories brûlées et les mesures prises pendant la journée. De plus, il vous aide à décider si vous êtes prêt à gronder ou à répéter avec le score de préparation. Le score de préparation est une évaluation générale du corps qui utilise des mesures pour vous aider à décider si vous êtes prêt pour une journée d’excitation ou si vous devez vous concentrer sur la récupération et le repos. La durée de vie de la batterie est d’environ une semaine, mais c’est aussi la plus chère du groupe.

Le bracelet

Fitbit est un pionnier des appareils de fitness portables, et la Versa 2 est une autre plume de la casquette de la marque. Portée comme une montre, la Versa 2 est fiable et précise, vous n’avez donc pas à vous soucier des fausses données. En utilisant l’application, les utilisateurs peuvent visualiser leur sommeil en quatre étapes: éveillé, léger, profond et REM. Il vous montre également combien de temps vous passez à chaque étape, afin que vous puissiez facilement voir si vous enregistrez plus d’heures presque éveillées que des cycles REM de qualité. Bonus: comme il s’agit d’un Fitbit, la Versa 2 est également un tracker d’activité complet. Les six jours de durée de vie de la pâte vous donnent beaucoup de temps pour surveiller les calories brûlées, la fréquence cardiaque et la condition cardio-vasculaire.

L’application

Si les applications sont plus votre truc, jetez un œil au Pillow Automatic, car voici le point culminant: c’est gratuit. Eh bien, un peu. Si vous possédez déjà une Apple Watch, cette application est gratuite et facile à utiliser avec votre appareil existant. Le hic: vous devez dormir avec votre montre. Si vous ne le faites pas, cette application suivra vos cycles de sommeil avec une série de graphiques détaillés afin que vous puissiez observer les tendances au fil du temps. Il utilise également une «alarme intelligente» qui vous réveillera au stade de sommeil le plus léger afin que vous vous réveilliez rafraîchi plutôt que groggy.

Le lit

Peut-être que vous ne voulez pas porter une bague ou un bracelet au lit? Beautyrest vous a couvert. Au lieu de bijoux, vous placez des capteurs entre votre matelas et votre sommier, vous ne sentirez donc rien. Presque par magie, les capteurs savent quand vous vous évanouissez et analysez votre respiration, votre fréquence cardiaque et vos comportements de sommeil uniques. Au fil du temps, cette sorcellerie commence à identifier vos habitudes et vous propose un coaching du sommeil avec des astuces individuelles pour améliorer votre repos beauté. Sauvage, non?

