Que disent les scandales d’abus à propos de la communauté Smash Bros. et de son avenir?

Avant de commencer, nous aimerions souligner que cet article traite de la contrainte sexuelle, des agressions sexuelles, du viol et des abus sexuels sur mineurs et des liens vers des histoires de ces récits. Nous apprécions que cela puisse être en dehors de notre mandat habituel, mais nous sommes convaincus que c’est un sujet que nous ne pouvons tout simplement pas ignorer.

Imaginez ceci: votre société de jeux vidéo préférée lance un nouveau jeu compétitif avec tous vos personnages préférés. Tu es extatique. Vous l’achetez dès que vous en avez les moyens. Vous invitez tous vos amis chez vous pour jouer avec vous.

Vous finissez par gagner beaucoup ce jour-là. « Hé, tu es vraiment bon dans ce domaine », disent-ils. Et ils ont raison. Vous vous demandez: « Comment suis-je bon? » La curiosité tire le meilleur parti de vous et vous recherchez en ligne des vidéos d’autres personnes jouant à ce jeu. «Whoa», vous pensez-vous en regardant. Les gens peuvent-ils vraiment obtenir ce bien? Vous devenez captivé.

Vous découvrez un groupe de personnes dans votre ville qui jouent également à votre jeu vidéo préféré. Ils se rencontrent une fois par semaine dans une boutique de jeux. Vous partez, ne sachant pas à quoi vous attendre. Vous ne connaissez personne, mais vous finissez par vous asseoir et jouer avec eux. Vous êtes détruit dans votre jeu vidéo préféré.

Ils vous disent que vous êtes bon, mais vous avez besoin de plus de pratique. Ils vous disent de revenir la semaine prochaine. Tu fais. Ensuite, vous revenez la semaine suivante et la semaine suivante. Vous commencez à vous améliorer. «Hé, tu es vraiment bon dans ce domaine», commencent à vous dire des étrangers.

Le meilleur joueur de ce groupe vous dit qu’un gros tournoi approche. Ils vous encouragent à venir avec eux. Tu fais. Vous êtes détruit. «Whoa», vous pensez-vous. « Les gens peuvent-ils vraiment obtenir ce bien? » Vous devenez captivé.

Vous allez à plus de tournois. Tu vas mieux. Les gens commencent à vous remarquer.

Un jour, le meilleur joueur de tout le tournoi vient à vous. « Hé, tu es vraiment bon à ça. Nous devrions jouer ensemble un jour. » Vous ne pouvez pas y croire. Le meilleur joueur veut jouer avec vous! Vous devenez amis. Ensuite, vous devenez amis avec tous leurs amis.

Vous jouez à votre jeu vidéo préféré avec eux où qu’ils vous emmènent.

EVO 2020, l’itération de cette année du tournoi national populaire de lutte contre les jeux vidéo, a été annulée à la suite d’allégations de comportement inapproprié de la part du PDG Joey «M. Wizard ”Cuellar impliquant des mineurs. Ces infractions présumées se déroulent dans une arcade et un parc d’attractions locaux près de Los Angeles, où de jeunes enfants se rassemblaient en masse pour jouer à des jeux vidéo.

Après que l’accusation a proliféré sur les médias sociaux, de nombreux joueurs notables ont annoncé qu’ils abandonnaient EVO. Les annonceurs et les organisateurs ont suivi. Ensuite, Capcom, Bandai Namco et NetherRealm, les sociétés dont les jeux ont été présentés dans le tournoi, ont annoncé qu’ils retiraient leurs titres et leur soutien monétaire. EVO a annoncé la suppression de Culler en tant que PDG et les intentions de restructuration. Cuellar a publié des excuses.

En l’espace de quelques heures seulement, l’un des plus grands événements de jeu de l’année était terminé.

La rapidité avec laquelle les fans, les participants et les entreprises ont réagi s’explique peut-être en partie par la récente vague mondiale de sensibilisation aux problèmes sociaux qui se produit dans le monde entier, en particulier en Amérique. Mais malheureusement, ce n’est pas la seule raison pour laquelle les gens ont réagi aussi rapidement.

Parce que cette semaine, un moment décisif se produit au sein de la concurrence Smash Bros. communauté, une franchise clé d’EVO. À la fois par l’effort collectif et la bravoure individuelle, des dizaines et des dizaines d’individus se sont manifestés publiquement pour raconter des expériences d’abus sur la scène Smash compétitive.

Les expériences vont du harcèlement sexuel à la violence psychologique, au viol et aux relations sexuelles avec des mineurs (viol statutaire). Un grand nombre de ces comptes nomment leurs agresseurs – bien que certains ne le fassent pas, probablement par crainte de représailles. Ce n’est pas la première fois qu’une allégation émerge au sein de la communauté Smash, mais c’est certainement la plus en volume et par outrage public.

(Plus de 60 de ces accusations et de plus en plus ont été cataloguées dans ce fil Reddit, aux côtés des déclarations de l’accusé, le cas échéant. Elles sont liées ici bien qu’elles soient souvent graphiques, énervantes et violentes, mais nous considérons que la reconnaissance de ces histoires est essentiel. Veuillez faire preuve d’une totale discrétion avant de lire.)

Certaines des personnes les plus prolifiques que le monde Smash ait jamais connues sont nommées, y compris certaines qui ont été sur scène en tant que représentants de Nintendo lors d’événements majeurs; des gens qui ont des centaines de milliers de followers en ligne et des gens qui ont été interviewés ici, sur Nintendo Life.

Nairoby «Nairo» Quezadahas, un joueur de haut niveau et une personnalité en ligne, a été accusé par son collègue pro Zack «CaptainZack» Lauth de maintenir une relation sexuelle avec lui alors qu’il était mineur et de payer de l’argent pour garder le silence pendant des années. Quezada a annulé un précédent déni public de ce crime et a présenté des excuses.

Gonzalo « ZeRo » Barrios, une compétitrice éternelle et star du streaming sur Facebook, a été accusée par l’ancien colocataire et joueur Jackie « Josh » Choe d’avoir affiché du matériel pour adultes devant elle alors qu’elle était mineure. Après deux dénis et d’autres accusations par d’autres, Barrios a admis plus tard avoir tenté de solliciter de la pornographie de mineurs en ligne alors qu’il avait 19 ans, puis a démantelé sa présence en ligne.

L’ancien employé de Twitch et commentateur populaire D’Ron « D1 » Maingrette a été accusé de viol en 2016 par un membre de la communauté Kaitlyn « KTDominate » Redeker, ainsi que d’inconduite sexuelle par un autre membre de la communauté. En réponse à l’allégation de viol, Maingrette ne le nie pas, affirmant qu’il était trop ivre pour s’en souvenir.

Le commentateur de Smash, Richard «Keitaro» King Jr., a été accusé par sa victime d’avoir eu des relations sexuelles avec un mineur en 2018 (16 ans alors qu’il avait 30 ans au moment de l’incident). Dans une déclaration provocatrice, King Jr. a confirmé cette allégation de viol statutaire.

La joueuse professionnelle Troy « Puppeh » Wells a accusé le membre de la communauté et commentateur Cinnamon « Cinnpie » Dunson d’avoir maintenu une relation sexuelle avec lui alors qu’il avait 14 ans et elle en avait 24. Elle n’a pas répondu à l’allégation.

Ce ne sont que quelques-unes des histoires. Un nombre tout à fait choquant d’entre eux concerne le viol statutaire et la coercition sexuelle. Dans une déclaration donnée à IGN jeudi, Nintendo a déclaré ceci:

Chez Nintendo, nous sommes profondément troublés par les allégations portées contre certains membres de la communauté des joueurs compétitifs. Ils sont absolument inadmissibles. Nous voulons dire clairement que nous condamnons tous les actes de violence, de harcèlement et d’exploitation contre quiconque et que nous sommes solidaires des victimes.

Au moins une vidéo hébergée sur le compte YouTube de Nintendo profilant Quezadahas a été définie comme privée.

Comment la communauté des joueurs gère-t-elle ce type d’estimation écrasante? Comment la communauté Smash Bros., en particulier, gère-t-elle ce niveau de comportement déraisonnable commis par certains de ses membres les plus fiables?

Il n’y a pas de réponses faciles. Il existe cependant des modèles révélateurs qui doivent être discutés publiquement.

En quoi ces allégations sont-elles uniques à la communauté Smash Bros.?

Smash est un jeu compétitif depuis très longtemps, par rapport à la plupart, ce qui signifie que nous avons beaucoup de déballage à faire. Théoriquement, vous pouvez retracer les tournois depuis la sortie du premier jeu de la série en 1999, bien que les tournois majeurs et organisés n’aient commencé qu’environ 2004. En tout état de cause, cela représente environ deux décennies couvrant plusieurs mouvements sociaux pour un jeu joué autour du monde. S’il y a des secrets inconfortables qui se cachent, logiquement, il y a une tonne de temps à expliquer.

De plus, en raison de son histoire, l’infrastructure de Smash Bros. a créé plus d’opportunités pour que les choses restent cachées derrière des portes closes.

Smash est le jeu de combat compétitif le plus populaire de sa stature (c’est juste une belle façon de dire «non financé»). Mais cela montre également comment, pendant la majeure partie de son existence, le jeu n’a pas bénéficié d’infrastructures en ligne, de circuits officiellement approuvés ou de tout autre luxe que les jeux compétitifs les plus courants reçoivent. Cela signifie que pour jouer à ce jeu au plus haut niveau, vous devez généralement beaucoup voyager. Pendant des années, la communauté a écrasé des canapés, écrasé des voitures, partagé des chambres d’hôtel et sacrifié plus ou moins tout semblant d’espace personnel pour créer chaque scène, locale et nationale. Les abus ont-ils prospéré dans ces conditions? Très probablement.

Et enfin, cela ne peut pas être assez exagéré: Smash Brothers est un jeu pour tout le monde. Cela signifie qu’il attire tout le monde; les personnes âgées, 20 ans, 30 ans, et oui, beaucoup d’enfants et de jeunes.

Il ne s’agit pas d’impliquer une attirance pour un groupe démographique plus étroit et plus ancien qui est dispensé d’une intervention préventive. Bien sûr que non. Mais plutôt, il est tout à fait amoral de supprimer les rassemblements liés à Smash Bros de ce contexte.

Pourquoi? Parce que tout ce qui attire des personnes de tous âges – en particulier les enfants, les jeunes et les groupes démographiques vulnérables – nécessite nécessairement des attentes sociétales accrues et des mesures préventives mises en place par ses organisateurs. Cela inclut les tournois et, oui, les rassemblements sociaux ouverts au public (une quantité inquiétante d’abus s’est produite, par plusieurs comptes, dans une même maison). Ce principe n’est absolument pas différent des grands rassemblements sportifs, des terrains de jeux, des écoles, des foires ou des concerts pour tous les âges.

Pour le meilleur et, dans ce cas, pour le pire, la scène Smash a irrémédiablement blessé les gens par sa culture extrêmement ouverte.

Que se passe-t-il ailleurs dans la communauté des jeux de combat?

Cela ne signifie pas que bon nombre de ces allégations décrivent des malfaiteurs dans une ruelle sombre éloignés des projecteurs. C’est loin de la vérité, car ce n’est tout simplement pas ainsi que le harcèlement sexuel et la violence sexuelle se produisent, en moyenne.

En Amérique, où ces accusations ont été portées, la grande majorité de toutes les victimes d’agression sexuelle ont moins de 30 ans. 8 viols sur 10 sont commis par une personne connue de la victime. Près de 80% des agressions sexuelles ne sont pas signalées, une statistique expliquée par le département américain de la Justice comme étant due à « … la peur de représailles ou d’avoir des ennuis avec le délinquant, estimant que la police ne ferait ou ne pourrait rien faire pour aider, et croire que le crime est un problème personnel ou trop insignifiant pour être signalé. »

Tous ces chiffres largement rapportés décrivent étrangement la majorité des histoires des victimes ici: des jeunes, en particulier des femmes (mais certainement pas à l’exclusion des hommes), blessés par des amis proches ou des modèles dans leur vie, puis internalisant les répercussions pour, dans de nombreux cas, des années.

Trop de pouvoir a été donné et pris par des individus, et pas assez de surveillance s’est produite. Et il se trouve que les qualités de cette communauté particulière – soudée, attrayante pour les jeunes et un rapport de genre disproportionné – exacerbent toutes ces conditions précieuses où les abus se développent.

Cela aurait pu être un avertissement pour les organisateurs et les membres de la communauté. Ce n’était pas le cas. Mais cela peut changer.

Ce qui doit être fait, maintenant

L’histoire au début de cet article est hypothétique, mais c’est aussi l’une des façons les plus courantes de recommencer ces tragédies. La façon dont cette configuration (et d’autres similaires) se terminera dans la vie réelle dépendra de la façon dont nous, en tant que société, en tant que base de fans organisée et en tant qu’individus, choisirons de réagir à ce gâchis.

Avant toute chose, nous, en tant que culture, devons croire les victimes. Couplé à des statistiques de sous-déclaration, le National Sexual Violence Resource Center place les faux rapports de viol à une probabilité à un chiffre et aussi bas que 2%. Et pourtant, comme on pouvait le prévoir, des discussions sur Reddit avec des milliers de fans des agresseurs et des personnes sur les réseaux sociaux accostent les victimes (attention: les abus verbaux sont très présents).

Est-ce vraiment ce que nous sommes?

Oui, la nuance peut exister dans un large éventail de situations compliquées, désordonnées et difficiles. Les pratiques de justice réparatrice pourraient être un excellent modèle pour la communauté par rapport à la justice punitive. Mais lorsqu’une personne de l’autre côté de l’écran révèle au monde entier un traumatisme sexuel personnel, nous devons saisir cela comme une occasion d’écouter. C’est un acte remarquablement vulnérable.

Les organisateurs du tournoi doivent faire un meilleur travail pour assurer une sécurité adéquate à ses participants. Cela comprend, sans s’y limiter: des valeurs clairement communiquées, des voies de signalement anonyme, des politiques de tolérance zéro pour les abus, des temps de réaction rapides aux problèmes, la formation de volontaires pour repérer les abus, et bien plus encore. Ca m’a l’air d’être beaucoup de boulot? Eh bien, rassembler un groupe de personnes en un seul endroit est une grande responsabilité. Les événements Smash qui font déjà certaines de ces choses, grandes et petites, ont clairement besoin d’être améliorés.

Les esports professionnels, en général, existent dans le contexte plus large d’un monde qui multiplie les abus, pas les méchants aberrants. Ainsi, toutes les communautés seront toujours menacées d’abus. Travailler et investir dans ces questions ne peut tout simplement pas s’arrêter

De plus, certains membres de la communauté Smash ont examiné la pratique courante des after-parties et de l’alcool lors d’événements. Peut-être que la communauté a prouvé qu’elle ne peut pas être en sécurité avec ces choses après tout.

Enfin, ce problème n’a ni commencé ni fini avec ces individus. Peut-être la platitude la plus mal citée de tous les temps – «quelques mauvaises pommes» – doit être réunie avec le reste de son dicton: «… gâte la grappe». En d’autres termes, les e-sports professionnels, en général, existent dans le contexte plus large d’un monde qui engendre des abus, pas des méchants aberrants. Ainsi, toutes les communautés seront toujours menacées d’abus. Travailler et investir dans ces questions ne peut tout simplement pas s’arrêter.

Sortir les criminels n’est qu’une partie de ce qui doit se produire ici. Comprendre ce qui compte comme abus sexuel, ne pas se tromper sur ce qui doit se produire et aider ces victimes et les futures est la façon dont nous créons une culture de responsabilité pour les organisateurs et les dirigeants communautaires, ainsi qu’une scène sûre pour tout le monde à l’intérieur et à proximité.

Il convient également de noter que ces leçons peuvent – et devraient en fait – être étendues à tous les jeux qui ont une représentation dans le monde de l’esport, pas seulement à Smash.

Il n’est pas encore clair si des accusations seront portées contre tout ou partie de ces agresseurs, même dans les cas où ils ont, peut-être involontairement, avoué de graves crimes sur les réseaux sociaux (tous les cas de joueurs accusés avec des sponsors ont entraîné la rupture de leur parrainage) . Il n’y a pas non plus de réponse uniforme sur la façon de gérer tout cela. Il n’est pas clair non plus si cette tornade d’abus agira comme un poison des relations publiques, éloignant Nintendo encore plus d’une grande communauté dont ils restent déjà éloignés (le soutien économique réduit la violence).

Honnêtement, cela devrait être la chose la plus éloignée de l’esprit de la plupart des membres de la communauté. S’il y a un espoir pour Smash Bros. de continuer à croître comme il l’a fait, nous devons commencer à réparer ces choses, et nous devons le faire maintenant.

Que peut faire EVO pour résoudre les problèmes liés à ses événements et a-t-il un avenir après cela? À quoi ressemble l’avenir de la scène compétitive de Smash Bros. si des scandales comme celui-ci amènent Nintendo à se distancier encore plus de la communauté? Comment la scène de jeu compétitive dans son ensemble peut-elle changer pour s’assurer que ce type d’abus ne se reproduira plus à l’avenir?

Comme c’est un sujet assez sensible, comme toujours, nous demandons que tous les commentaires suivent les règles de notre communauté.