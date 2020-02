Que pense la critique d’Onward, le nouveau film Pixar?

Pixar est un studio d’animation reconnu dans le monde entier avec l’une des meilleures trajectoires de l’industrie. Depuis son premier travail dans Toy Story, presque tous ses films ont été un succès qu’il parvient à connecter avec les adultes et les enfants. Maintenant Onward, son dernier film, semble continuer sur cette belle voie.

Bien qu’il reste encore quelques jours avant son lancement officiel le 6 mars 2020, certains critiques ont déjà eu l’occasion de voir le film, et les premières notes n’ont pas tardé à venir. Selon Rotten Tomatoes, Onward a obtenu un score d’approbation de 86% avec 64 avis.

Bien que 86% soit une bonne note, C’est moins que 100% parfait que Toy Story 1 et 2 ont; 99% de Finding Nemo; ou 98% de Toy Story 3 et Inside Out. Cependant, c’est toujours mieux que 38% de Cars 2, la bande avec le pire score Pixar sur ce site.

Onward, ou comme on l’appelle avec le Mexique, United, sera présenté le 6 mars 2020, et met en vedette les stars de MCU Tom Holland et Chris Pratt. En parlant de ce film, vous pouvez regarder sa bande-annonce ici. De même, Kevin Feige était sur le point de quitter Marvel par manque de diversité dans ses films.

Via: Tomates pourries

.