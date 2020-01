Que pensez-vous de l’arrivée de Byleth sur Super Smash Bros.Ultimate?

Byleth of Fire Emblem: Three Houses a été révélé aujourd’hui comme le dernier membre du premier Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass. De nombreux fans ont été plus que déçus par l’ajout de Byleth, en raison de la liste massive du jeu ayant sa juste part d’épées et de Fire Emblem, et peut-être en raison de normes élevées fixées par des DLC comme Banjo. D’autres, quant à eux, sont heureux de voir une représentation spécifique à Fire Emblem: Three Houses, ou peuvent être attirés par le vaste arsenal de Byleth et le style de combat méthodique. De quel côté tombez-vous?

Je suis un peu tiède moi-même, mais j’aime jouer avec les différents combattants de l’épée dans Super Smash Bros.Ultimate, et je suis sûr que Byleth ne sera pas trop différent. Je suis ravi de jouer et d’apprécier un nouveau personnage, et je ne pense pas que la qualité globale de la liste soit considérablement diluée par un autre personnage de Fire Emblem. Cependant, j’ai été un peu extrait des révélations du DLC depuis que j’ai vu mon personnage le plus recherché de tous les temps, Banjo, entrer. À ce stade, même s’il y a d’autres personnages que j’espère sérieusement voir (comme Crash Bandicoot, Phoenix Wright ou le professeur Layton), je serai heureux avec qui que ce soit tant qu’ils seront amusants à jouer. Byleth a l’air de s’adapter à ce projet de loi, donc je suis content qu’il le rejoigne.

Que pensez-vous de l’arrivée de Byleth dans le combat? Êtes-vous déçu, excité ou empathique? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.