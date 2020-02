Que pensez-vous des jeux auparavant exclusifs qui se multiplient?

Il y a quelques semaines, de fortes rumeurs ont émergé affirmant qu’Horizon: Zero Dawn était prévu pour une sortie sur PC, et plus tôt aujourd’hui, The Wonderful 101 a lancé un Kickstarter réussi qui accordera à la bombe Wii U un nouveau souffle sur Switch, PS4 et PC. Ces versions étendues ouvrent les jeux à des milliers de nouveaux joueurs, donnant aux développeurs la possibilité de partager leur vision avec un public plus large et de constituer la base de fans d’une franchise. Alternativement, cependant, voir les anciennes exclusivités obtenir des rééditions améliorées quelques années plus tard peut vous faire repenser les acheter dès leur sortie. Qu’est-ce que tu penses? Comment vous sentez-vous en voyant les jeux auparavant exclusifs se multiplier?

Personnellement, je l’adore. Des jeux comme The Wonderful 101 n’ont jamais eu beaucoup de chance sur des systèmes à faible vente comme la Wii U. Platinum est également devenu absurdement populaire au cours des années depuis la sortie de The Wonderful 101, grâce à un flux sans fin de succès comme Bayonetta 2, Nier: Automata et Astral Chain. Le développeur a maintenant une chance de donner à un projet bien-aimé une deuxième chance derrière la force d’une base de fans fervente. Les fans qui ont joué au jeu sur Wii U devraient également être excités – si le Wonderful 102 devait se produire, une réédition comme celle-ci lui donne les meilleures chances.

Que pensez-vous des jeux exclusifs allant sur d’autres plateformes après leur première exécution? Aimez-vous voir autant de personnes que possible faire l’expérience d’un jeu, ou pensez-vous que cela déprécie la plate-forme que vous avez achetée dans le seul but de jouer à ses exclusivités? Faites le nous savoir dans les commentaires.