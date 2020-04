Que regardez-vous: Communauté, Shirobako, Run BTS, etc.

Je ne peux pas arrêter de regarder des films de Jeff Golblum – Kurt Indovina, hôte / écrivain

Comme toutes les choses relatives à cette mise en quarantaine, les circonstances qui m’ont conduit, moi et ma copine, sur le chemin des films de Jeff Goldblum des années 80 sont fragmentées et floues. Tout a commencé avec Earth Girls Are Easy (1988), et encore, pour des raisons dont je ne suis pas tout à fait sûr. Le film s’ouvre avec Jim Carrey et Damon Wayans dans des prothèses extraterrestres à fourrure qui pervertissent une femme extraterrestre à fourrure holographique tandis que Jeff Goldlbum est dans une sorte d’hibernation inexpliquée. Le film se déroule dans ce qui ressemble à une série de clips musicaux autonomes mettant en vedette une Geena Davis légèrement vêtue, et Jeff Goldblum joue du piano à un moment donné. Toute l’expérience m’a mis mal à l’aise.

Le rêve flou de la réalité s’est poursuivi lorsque nous avons regardé Transylvanie 6-5000 (1985). Une autre des nombreuses soirées Geena Davis et Jeff Goldblum des années 80. Encore une fois, une autre sous-habillée Geena Davis joue un vampire, tandis que Jeff travaille pour un journal à sensation à la recherche du vrai Frankenstein. En fait, ce film a eu de bons rires de moi, et met en vedette le classique Jeff Goldblum méthodique parlant vite que nous connaissons si bien.

Oh, mais ça ne s’arrête pas là. Into the Night (1985), un roman policier de John Landis (Blues Brothers, American Werewolf à Londres), était à venir. Cette fois avec l’absence de Geena Davis, mais à la place de Michelle Pfeiffer. Celui-ci allait bien et semblait vraiment en conflit entre être un film policier violent et une comédie. Il est également chargé de camées sans méfiance comme David Cronenberg et David Bowie.

(Je jure que j’ai presque fini.) Pendant que nous étions sur l’escapade Goldblum, je ne pouvais pas m’empêcher de revisiter Les Aventures de Buckaroo Banzai à travers la huitième dimension (1984). C’est un film que je souhaite un jour être mon biopic. C’est tout ce que je vais dire. Oh et que Jeff Goldblum est un neurochirurgien déguisé en cow-boy. D’accord, je pense que c’est ça? Non, attendez – il y a ce film Beyond Therapy (1987), mais cela rendait cette réalité tordue de la quarantaine plus confuse, alors je l’ai arrêté. D’accord, il est clair que j’ai dépassé la durée de mon accueil. Au revoir.

