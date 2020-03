Que se passe-t-il avec GeForce maintenant

Capture d’écran: Ubisoft

Depuis son lancement officiel le mois dernier, les éditeurs de jeux ont abandonné la plate-forme de streaming GeForce Now de Nvidia en masse. Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a quant à lui défendu le service, arguant qu’il s’agit de l’option la plus conviviale pour les développeurs actuellement.

“Epic soutient sans réserve le service GeForce NOW de NVIDIA avec Fortnite et avec les titres Epic Games Store qui choisissent de participer (y compris les exclusivités), et nous améliorerons l’intégration au fil du temps”, a écrit Sweeney dans un tweet vendredi dernier. Il a salué le fait que Nvidia ne prenne pas une part des ventes des jeux qui prennent en charge GeForce Now et a déclaré que les entreprises devraient le soutenir si elles veulent faire évoluer «l’industrie du jeu vers un état plus sain».

La plate-forme GeForce Now de Nvidia est l’un des services de streaming de jeux vidéo les plus innovants actuellement. Contrairement à Google Stadia ou PlayStation Now, vous abonner à GeForce Now ne vous donne pas accès à une bibliothèque de jeux que vous pouvez ensuite diffuser. Au lieu de cela, il diffuse des jeux que vous possédez déjà en s’intégrant à vos comptes Steam ou Epic Game Store. Lorsque vous payez pour GeForce, vous payez pour le matériel nécessaire pour jouer à un jeu et le faire diffuser sur votre ordinateur portable ou votre smartphone. Le résultat final, au moins au lancement, était la possibilité de jouer à de nombreux jeux que vous possédiez, mais ils fonctionnaient, alors que vous étiez loin d’un PC de jeu.

Certains d’entre eux au moins. Capture d’écran: Nvidia (Kotaku)

En apparence, cela semble être une proposition de valeur complètement inoffensive, mais cela n’a pas empêché bon nombre des plus grands éditeurs de retirer le support de GeForce Now de leurs jeux. Certaines entreprises, comme Square Enix et Capcom, ont pris cette décision avant que le service ne quitte la version bêta le mois dernier. D’autres, comme Activision Blizzard, l’ont fait seulement une semaine après le lancement officiel du service.

GeForce Now ne dispose pas d’une liste dédiée de tous les jeux qui le prennent en charge, il est donc difficile de savoir combien d’éditeurs ont décidé de se retirer. Bethesda a retiré tous ses matchs le mois dernier, mais a laissé une exception: Wolfenstein: Youngbloods. 2K Games, quant à lui, est le dernier éditeur à retirer l’intégralité de son catalogue, y compris les grands jeux comme Civilization VI, Borderlands 3 et Red Dead Redemption 2.

Les éditeurs de jeux n’ont pas expliqué pourquoi ils avaient décidé de ne pas prendre en charge le service. Chaque fois que des jeux sont retirés de GeForce Now, c’est Nvidia qui annonce qu’ils partent sur ses forums. La société n’a cependant pas répondu à plusieurs demandes de commentaires sur l’exode, et de nombreux adopteurs précoces ont été laissés plaider sur les forums de la société et sur Reddit pour le retour du support pour des jeux comme BioShock et Fallout 4.

“Les développeurs devraient contrôler où leurs jeux existent.” – Raphael van Lierop, directeur de The Long Dark

On ne sait toujours pas pourquoi tant d’éditeurs ont rejeté GeForce Now. L’une des possibilités est qu’il s’agit d’un changement de pouvoir dans les négociations avec Nvidia sur la question de savoir si les éditeurs devraient obtenir une réduction des frais d’abonnement. Un autre pourrait être que certaines de ces sociétés travaillent sur leurs propres services de streaming. Lors de l’E3 de l’année dernière, Bethesda a annoncé qu’elle travaillait sur «Orion», un projet visant à rendre les jeux en streaming de meilleure qualité et à plus faible latence.

Ce qui ajoute à la confusion autour de l’avenir de GeForce Now, c’est le nombre de jeux pris en charge par le service. La trilogie Arkham de Warner Bros. Interactive Entertainment et les deux jeux Middle-Earth: Shadow of Mordor peuvent être diffusés, tout comme de nombreux jeux de Sega. Les Witcher II et III de CD Projekt Red sont également pris en charge. Et puis il y a Ubisoft, de loin le plus grand éditeur qui travaille toujours avec le service.

“Ubisoft prend entièrement en charge GeForce Now de NVIDIA avec un accès complet à nos jeux PC depuis Ubisoft Store ou tout autre magasin de jeux pris en charge”, a déclaré Chris Early, vice-président directeur de la société pour les partenariats et les revenus, à Kotaku dans un e-mail. “Nous pensons que c’est un service de pointe qui offre aux joueurs actuels et nouveaux sur PC une expérience haut de gamme avec plus de choix quant à la manière et à l’endroit où ils jouent à leurs jeux préférés.”

Mais la façon dont GeForce Now a été déployée semble avoir surpris de nombreux développeurs. La semaine dernière, le directeur de The Long Dark, Raphael van Lierop, a écrit sur Twitter que Nvidia n’avait jamais demandé la permission de diffuser le jeu sur son service. «Veuillez leur transmettre vos plaintes, pas nous. Les développeurs devraient contrôler où leurs jeux existent. “

Vice Games a rapporté que certains autres studios indépendants comme les créateurs de Into the Breach, Subset Games et Celeste, Matt Makes Games, n’avaient aucune idée que leurs jeux étaient sur GeForce Now. Alors qu’ils n’appelaient pas Nvidia pour supprimer les jeux, ils étaient également dans l’ignorance de l’ensemble du service. Même maintenant, certains jeux indépendants populaires comme Slay the Spire sont pris en charge, tandis que d’autres comme Night In The Woods ne le sont pas.

Ce qui semble clair, c’est que même si GeForce Now est une approche complètement différente de la diffusion de jeux vidéo que Google Stadia, son lancement a été également bâclé. Le vote de confiance de Sweeney pourrait aider à renforcer le service à court terme, mais jusqu’à ce que Nvidia devienne plus transparent sur les jeux que son service prendra en charge et pour combien de temps, s’inscrire pour devenir un fondateur de GeForce Now est un pari risqué.

