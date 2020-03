Que se passe-t-il? Doom Eternal est 10 $ de rabais en ce moment

Les meilleures offres de jeuLes meilleures offres de jeuLes meilleures offres sur les jeux, les consoles et les accessoires de jeu du Web, mises à jour quotidiennement.

Doom Eternal (PS4) | 50 $ | Amazon et Walmart

Doom Eternal (Xbox One) | 50 $ | Amazon et Walmart

Doom Eternal (PC) | 50 $ | Amazon et Walmart

C’est vrai. Le prochain grand tireur de l’année sort dans deux jours et il est déjà réduit sur Amazon et chez Walmart à seulement 50 $. Si vous étiez indécis auparavant, jetez un œil à ce hot-as-ENFER remise.

Maintenant, vous n’avez pas à réfléchir à deux fois pour savoir si vous devriez vous éclater sur Animal Crossing: New Horizons ou Doom Eternal … car vous pouvez obtenir les deux! Décapitez les démons et vibrez à la pêche au bord du lac. Accumulez des tirs à la tête et remboursez les prêts. Toutes ces activités amusantes de jeux vidéo sont désormais possibles, du moins sur PS4, Xbox One et PC.

(Malheureusement, la version Nintendo Switch est exclue de cet accord.)

Alors préparez-vous à tuer un grand nombre de démons, tirant, déchirant et déchirant votre chemin à travers une apocalypse dystopique. Ou vous pouvez simplement regarder par la fenêtre. Même effet, vraiment.

