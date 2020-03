Que se passe-t-il si vous voyagez dans le temps dans Animal Crossing New Horizons? – HITC

Certains fans d’Animal Crossing New Horizons se demandent ce qui se passera s’ils remontent le temps.

Animal Crossing New Horizons est censé être joué quotidiennement en temps réel, mais beaucoup d’entre nous ont d’autres choses à faire et à jouer, ce qui signifie que l’engagement est difficile à respecter. Cela fait que les joueurs voyagent dans le temps (ou trichent si vous êtes très sensible) vers l’avant sans vraiment penser à ce qui se passera s’ils voyagent dans le temps.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous ne devriez pas voyager dans le temps dans Animal Crossing New Horizons parce que vous ne pouvez pas avancer rapidement vers les événements de vacances tels que les célébrations du Pâques et du Jour de la Terre du mois prochain, ainsi que parce que cela peut ruiner votre île et vos relations si vous avancez trop loin dans le futur.

Cependant, si vous avez commis l’acte et que vous vous demandez maintenant ce qui se passera si vous osez voyager dans le temps, vous trouverez ci-dessous la réponse. Et ce n’est pas du tout effrayant.

Comment voyager dans le temps à Animal Crossing New Horizons

Vous voyagez dans le temps dans Animal Crossing New Horizons en fermant le logiciel et en procédant aux paramètres système de la Nintendo Switch.

Une fois que vous êtes dans les paramètres, faites défiler jusqu’à Système et passez à Date et heure.

Si vous souhaitez voyager dans le temps dans le futur, il vous suffit de changer la date et l’heure en un mois, une année et / ou une heure spécifiques avant la réalité.

Pendant ce temps, si vous voulez voyager dans le temps dans le passé, vous faites exactement la même chose mais avant la date et l’heure actuelles de la réalité.

Que se passe-t-il si vous voyagez dans le temps dans Animal Crossing New Horizons?

Il ne se passe rien de mal si vous voyagez dans le temps dans Animal Crossing New Horizons.

Pour ceux qui ont peur du temps de revenir en arrière parce qu’ils craignent que les progrès réalisés ne soient tous perdus, vous n’avez pas à vous inquiéter car Animal Crossing New Horizons n’est pas si cruel.

Revenir dans le passé ne vous fera pas perdre des bâtiments, des villageois ou des recettes de bricolage que vous avez gagnées en les transportant dans le futur à plusieurs reprises.

Ayant voyagé dans le passé et dans le passé à quelques reprises pour voir ce qui allait se passer, le plus de problèmes que nous ayons eu était simplement les mauvaises herbes.

Il y aurait des problèmes plus importants si vous voyagez dans le temps dans le futur, c’est-à-dire des années, donc nous ne recommanderions pas de le faire. Mais, si vous avez voyagé dans le temps quelques jours ou semaines dans le futur et que vous souhaitez maintenant voyager dans le temps, vous n’avez rien à craindre.

En fait, le voyage dans le temps peut être utile car certains insectes et poissons ne peuvent être capturés qu’à certains moments et vous pouvez être occupé pendant ces périodes. Ainsi, bien que certains considèrent cela comme de la triche, le temps qui passe dans le sens inverse et dans le temps peut vous aider à contourner vos engagements et votre horaire réels.

N’oubliez pas que les événements d’Animal Crossing New Horizons sont diffusés via des correctifs en ligne. Vous devrez donc revenir à la date et à l’heure réelles en resynchronisant votre horloge via Internet.

