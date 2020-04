Que signifie le verrou sur les histoires Snapchat? Comment créer une histoire privée! – HITC

Snap, Inc.

Tout ce que vous devez savoir sur la signification du symbole de verrouillage sur les histoires Snapchat et comment créer votre propre histoire privée.

Grâce à la pandémie de coronavirus qui nous oblige tous à rester à l’intérieur, beaucoup d’entre nous ont eu recours à des applications de médias sociaux que nous n’aurions jamais utilisées auparavant. Cela signifie que les nouveaux arrivants sont confus lorsqu’ils voient certaines icônes, symboles et fonctionnalités, et ici vous découvrirez ce que le verrou signifie pour les histoires Snapchat et comment vous pouvez créer votre propre histoire privée.

Snapchat est l’une des applications les plus populaires et installées disponibles et les utilisateurs ont récemment pu participer à une chasse aux œufs. Cependant, alors que l’activité de Pâques était amusante, de nombreux nouveaux arrivants sont confus quant à la signification du verrou pour certaines histoires qu’ils rencontrent.

La signification derrière le symbole du cadenas ne prête pas à confusion ni n’est mauvaise, et vous découvrirez ici comment créer vos propres histoires privées avec le même verrou.

Que signifie le verrouillage sur Snapchat?

Le verrou à côté des histoires Snapchat signifie qu’une histoire particulière est privée.

Bien que le verrou puisse vous faire croire que ce n’est pas pour vos yeux, cela signifie plutôt que vous êtes l’un des rares invités à faire partie de l’histoire de Snapchat.

C’est tout ce que signifie le symbole du cadenas. Continuez à lire si vous souhaitez découvrir comment créer vos propres messages isolés uniquement pour vos amis.

Comment créer une histoire privée sur Snapchat

Sélectionnez l’icône de votre profil pour créer une histoire privée sur Snapchat

Cliquez sur + Histoire personnalisée, puis choisissez Histoire privée

Créez votre histoire privée et choisissez les amis qui peuvent la voir

Votre histoire privée ne peut être que pour vos yeux, tandis que les histoires géographiques sont pour vous et les Snapchatters à proximité à l’emplacement que vous avez choisi de visualiser.

